Succès commercial du Caesar : la Malaisie devient le 15e pays client du canon du KNDS France

Le pays asiatique est le troisième de la zone Indo-Pacifique à opter pour le canon automoteur du poids-lourd européen de la défense terrestre, après l'Indonésie et la Thaïlande.

Un canon Caesar, exposé au salon Eurosatory, en juin 2025 (illustration) ( AFP / KENZO TRIBOUILLARD )

La conquête du marché asiatique se poursuit pour KNDS France. A l'occasion du salon Eurosatory de Paris, la Malaisie a passé commande de 18 canons automoteurs Caesar, a annoncé mercredi 17 juin le ministère français des Armées. Le contrat, dont le montant n'a pas été dévoilé, a été signé mardi 16 juin à l'occasion du salon de défense Eurosatory, qui se tient près de Paris.

"Cette signature constitue l'aboutissement d'un effort de promotion du canon Caesar en Malaisie démarré en 1999" et marque "une étape concrète dans la volonté des deux pays de poursuivre l'intensification de leurs partenariats industriels et le soutien de la France dans la montée en puissance de la base industrielle et technologique de défense malaisienne", affirme le ministère dans un communiqué. Selon le site OpexNews , la Malaisie franchit par cette commande un cap dans le renforcement de ses capacités de longue portée, avec une artillerie de 155mm qu'elle ne possédait pas jusqu'alors.

800 Caesar commandés ou livrés à travers le monde

Le contrat comprend notamment une licence permettant le transfert de technologies et l'assemblage des Caesar en Malaisie ainsi qu'un lot de soutien (formations, outillages, rechanges et assistance technique), précise le communiqué du ministère.

Mis notamment en lumière sur le théâtre d'opérations ukrainien, le Caesar est un camion porteur d'un canon de 155 mm, capable de tirer six obus à 40 kilomètres en moins d'une minute. Il est en service dans l'armée française depuis 2008. Il a été vendu à 15 pays, dernièrement à la Lituanie (30 exemplaires) et la Croatie (18) en décembre 2025. Selon KNDS, 800 systèmes Caesar ont ainsi déjà été commandés ou livrés à travers la monde.