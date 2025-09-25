« Stockez au moins 70 à 100 euros » : pourquoi la BCE vous recommande de retirer du cash

Le constat peut sembler alarmiste. Ce mercredi 24 septembre, la Banque centrale européenne (BCE) a publié son rapport « Gardez votre calme et conservez de l'argent liquide : leçons sur le rôle unique de la monnaie physique à travers quatre crises » sur son site. L'institution présidée par Christine Lagarde recommande à chaque foyer européen de conserver à la maison un minimum de 70 à 100 euros en liquide et par personne, « une somme suffisante pour couvrir les besoins essentiels pendant environ soixante-douze heures ». Elle encourage également les gouvernements de chaque pays de l'Union européenne à prendre des directives en ce sens, et à renforcer la sécurité de leurs infrastructures.

Il y a plusieurs mois, un rapport remis à la Commission européenne recommandait de stocker de l'eau, de la nourriture, des médicaments et de l'argent pour permettre de survivre au moins trois jours à des perturbations. L'étude de la BCE va dans son sens en mettant en avant les espèces comme protection vitale en cas de défaillance des systèmes de paiement électronique : « Cet article examine le rôle des espèces en euros lors de crises majeures, soulignant leur valeur unique en tant qu'actif refuge et instrument de paiement d'urgence essentiel. » « En période de stress aigu, le public se tourne souvent vers la monnaie physique comme réserve de valeur fiable et moyen de paiement résilient, soulignant le rôle crucial qu'elle joue,