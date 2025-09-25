« Stockez au moins 70 à 100 euros » : pourquoi la BCE vous recommande de retirer du cash

Le constat peut sembler alarmiste. Ce mercredi 24 septembre, la Banque centrale européenne (BCE) a publié son rapport « Gardez votre calme et conservez de l'argent liquide : leçons sur le rôle unique de la monnaie physique à travers quatre crises » sur son site. L'institution présidée par Christine Lagarde recommande à chaque foyer européen de conserver à la maison un minimum de 70 à 100 euros en liquide et par personne, « une somme suffisante pour couvrir les besoins essentiels pendant environ soixante-douze heures ». Elle encourage également les gouvernements de chaque pays de l'Union européenne à prendre des directives en ce sens, et à renforcer la sécurité de leurs infrastructures.
Il y a plusieurs mois, un rapport remis à la Commission européenne recommandait de stocker de l'eau, de la nourriture, des médicaments et de l'argent pour permettre de survivre au moins trois jours à des perturbations. L'étude de la BCE va dans son sens en mettant en avant les espèces comme protection vitale en cas de défaillance des systèmes de paiement électronique : « Cet article examine le rôle des espèces en euros lors de crises majeures, soulignant leur valeur unique en tant qu'actif refuge et instrument de paiement d'urgence essentiel. » « En période de stress aigu, le public se tourne souvent vers la monnaie physique comme réserve de valeur fiable et moyen de paiement résilient, soulignant le rôle crucial qu'elle joue,... Source LePoint.fr
