Stéphanie Rivoal : « Le sentiment anti-français n'est pas généralisé »

Le sommet Afrique-France 2020 doit se dérouler dans un peu plus de six mois, du 4 au 6 juin 2020 à Bordeaux, sur le thème de la ville durable. Le temps d'un premier bilan d'étape. Ce sommet est la déclinaison économique de la volonté d'Emmanuel Macron, énoncée dans son discours de Ouagadougou en novembre 2017, de nouer un partenariat renouvelé, plus équilibré, avec l'Afrique. La mission d'organiser le sommet Afrique-France a été confiée à Stéphanie Rivoal, au profil atypique pour une diplomate passée par la finance, une expérience dans l'humanitaire puis comme ambassadrice en Ouganda. Elle doit composer avec un sentiment anti-français qui monte au Sahel. Une menace pour la réussite du sommet ? « Parlons de faits concrets. Le sentiment anti-français est loin d'être généralisé à l'ensemble de l'Afrique. Partout où je vais, on me dit : venez investir davantage dans nos pays. » Elle s'est confiée au Point Afrique.Le Point Afrique : Au moment où la présence militaire française au Sahel est critiquée, alimentant un sentiment anti-français, comment se présente l'organisation du sommet Afrique-France 2020 ? Rencontrez-vous des difficultés à convaincre des Africains de venir à Bordeaux ?Stéphanie Rivoal : Le sommet Afrique-France a un thème unique : la ville durable. Donc il n'est pas inscrit au programme de parler de sécurité, de lutte contre le terrorisme, de présence militaire ou de franc CFA. Ces sujets sont débattus...