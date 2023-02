Stellantis : Christophe Musy nommé directeur pour la France, en pleine négociation avec les concessionnaires

( AFP / SEBASTIEN BOZON )

Dès le 1er mars, le nouveau directeur Christophe Musy sera responsable du développement commercial des principales marques de Stellantis pour le marché français, mais aussi des véhicules d’occasion, de l’après-vente, des pièces et services, ainsi que de la mise en place du nouveau modèle de distribution, selon Stellantis.

En pleine révolution de sa relation avec les concessionaires, Stellantis France change de directeur. Guillaume Couzy, est remplacé par un ancien du groupe PSA, Christophe Musy, actuel vice-président de Stellantis en Asie et en Océanie. Guillaume Couzy, en poste depuis la création de Stellantis début 2021, est "appelé à d’autres fonctions", écrit le groupe sans plus de précisions.

A compter du 1er mars, Christophe Musy sera responsable du développement commercial des principales marques de Stellantis (Peugeot, Citroën, Opel, Fiat, Jeep, DS, Alfa Romeo) pour le marché français, mais aussi des véhicules d’occasion, de l’après-vente, des pièces et services, ainsi que de la mise en place du nouveau modèle de distribution, selon Stellantis. "Son expertise automobile lui permettra notamment de poursuivre la transformation enclenchée en France pour faire de Stellantis la référence en électrification et en satisfaction client, via notamment la mise en place du nouveau modèle de distribution", ajoute le groupe.

Stellantis veut récupérer la maîtrise du prix de vente final

Cette nouvelle organisation (NRM, new retailer model), a été lancée en mai 2021 avec la résiliation des contrats des concessionnaires en Europe. Elle transforme ces distributeurs en agents, avec pour objectif de récupérer la maîtrise du prix de vente final, aujourd'hui entre les mains des concessionnaires, et renforcer la cohérence entre les offres en ligne et celles des concessions. La mutation du modèle de distribution de Stellantis devrait aboutir à une réduction d'environ 20% du nombre de points de vente physiques, mais en permettant à ses clients d’accéder à davantage de marques du groupe, avait défendu Guillaume Couzy début janvier.

Les distributeurs craignent toutefois les conséquences du passage au statut d'"agents" : si elle les allège de la propriété des véhicules, elle met aussi en danger leurs marges puisqu'ils ne contrôlent plus les prix de vente.