Stationnement payant : la mairie de Paris empêtrée dans la masse des recours

Sur les quelque 100.000 amendes infligées par semaine, 4.000 font l'objet d'une contestation.

( AFP / - )

Face à la multiplication des recours sur le stationnement, notamment de la part d'automobilistes handicapés ou professionnels de santé, la mairie de Paris, promet jeudi 6 juillet de réduire leur nombre et leur délai de traitement via plusieurs mesures.

La suppression du système de ticket gratuit pour les personnes à mobilité réduite (PMR) et les professionnels de santé vise à "simplifier les choses" et "réduire les verbalisations et les contestations des forfaits post-stationnement (FPS) indument appliqués" , a expliqué jeudi le premier adjoint de la municipalité, Emmanuel Grégoire, lors d'un point presse. L'application de ce ticket gratuit, que l'usager devait obligatoirement générer pour ne pas payer le stationnement, suscitait "énormément de recours, de contestations", a admis l'adjointe à l'accessibilité, Lamia El Aaraje.

Usagers verbalisés à tort

À partir de septembre, l'enregistrement en ligne des plaques d'immatriculation, pour lequel chaque détenteur d'une carte mobilité inclusion (CMI) pourra référencer deux voitures, sans lien de parenté ou géographique, suffira, a-t-elle précisé, espérant ainsi mettre fin aux "situations humaines et financières difficiles" des usagers verbalisés à tort.

Avec cette "simplification", la mairie veut mettre fin aux "lourdeurs d'usage dont les associations se faisaient écho", assure Emmanuel Grégoire, qui promet aussi de réduire "de huit à deux mois" le délai de traitement des recours pour l'ensemble des automobilistes, en coopérant avec l'administration fiscale.

Sur les quelque 100.000 forfaits post-stationnement dressés par semaine dans la capitale, "4.000 font l'objet de contestations et un peu moins de la moitié aboutissent" , indique Emmanuel Grégoire pour lequel les 2% de FPS non justifiés s'expliquent principalement par les "erreurs de saisie à la main" des deux entreprises prestataires.

Le forfait post stationnement (FPS) a remplacé début 2018 l'amende de 17 euros en cas de stationnement non payé ou insuffisamment réglé.