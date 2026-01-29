Starmer souhaite un nouveau départ dans la relation avec la Chine

(Actualisé avec détails)

par Andrew MacAskill

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a dit jeudi au président chinois Xi Jinping qu'il souhaitait bâtir une "relation sophistiquée" visant à encourager la croissance et la sécurité, indiquant ainsi une avancée dans les relations entre la Grande-Bretagne et la Chine.

Keir Starmer, qui effectue une visite de quatre jours en Chine, s'est entretenu avec Xi Jinping au Palais de l'Assemblée du peuple avant un déjeuner.

L'amélioration des relations entre la Grande-Bretagne et la Chine est l'une des priorités de Keir Starmer, qui espère ainsi dynamiser l'économie britannique.

"La Chine est un acteur essentiel sur la scène internationale, et il est essentiel que nous bâtissions une relation plus sophistiquée qui nous permette d'identifier les occasions de collaborer ainsi que d'engager un dialogue profond sur les questions où nous sommes en désaccord", a dit Keir Starmer à Xi Jinping au début de leur rencontre.

Xi Jinping a déclaré que les relations entre la Chine et la Grande-Bretagne avaient été "riches en rebondissements" et que cela ne servait les intérêts d'aucun des deux pays. Il a ajouté que Pékin était prêt à développer un partenariat stratégique à long terme avec Londres.

Le chef du gouvernement britannique doit également rencontrer jeudi le Premier ministre Li Qiang et le plus haut responsable parlementaire chinois, Zhao Leji.

Il s'agit de la première visite en Chine d'un dirigeant britannique en huit ans et le déplacement de Keir Starmer intervient dans un contexte de tensions entre la Grande-Bretagne et son étroit allié de longue date, les Etats-Unis.

En se rendant en Chine, le Premier ministre britannique imite d'autres dirigeants occidentaux, comme le président français Emmanuel Macron (visite d'Etat début décembre) et le Premier ministre canadien Mark Carney (la semaine dernière).

UNE DÉLÉGATION DE CHEFS D'ENTREPRISES

Downing Street a annoncé que Keir Starmer et Xi Jinping annoncerait que la Grande-Bretagne et la Chine travailleraient ensemble pour s'attaquer aux gangs impliqués dans le trafic d'immigrants illégaux.

Dans l'avion qui l'emmenait en Chine, Keir Starmer a dit aux journalistes qu'il "aborderait les questions qui le devaient" en matière de droits de l'homme avec le président chinois.

Le fait que plus de 50 chefs d'entreprises accompagnent le chef du gouvernement britannique indique toutefois que la priorité de ce déplacement reste la relation économique entre la Grande-Bretagne et la Chine.

S'exprimant devant une délégation de chefs d'entreprises quelques heures après son arrivée en Chine mercredi, Keir Starmer a déclaré que l'heure d'une relation "mature" entre la Grande-Bretagne et la deuxième économie mondiale était venue.

"Tout ce que vous faites ici, tout ce que je fais ici, est axé sur la manière dont nous pouvons aider les gens chez eux", a dit mercredi Keir Starmer aux chefs d'entreprises.

(Andrew MacAskill, avec Colleen Howe et John Geddie; version française Camille Raynaud)