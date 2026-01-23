Starmer déplore les propos "insultants" de Trump sur l'engagement de l'Otan en Afghanistan

par Sam Tabahriti et Małgorzata Wojtunik

LONDRES, 23 janvier (Reuters - Le Premier ministre britannique Keir Starmer a dénoncé les critiques "insultantes" du président américain Donald Trump sur l'engagement des soldats européens en Afghanistan, faisant écho à plusieurs dirigeants et anciens combattants du Vieux Continent.

Keir Starmer réagissait aux propos tenus jeudi par le président américain qui a déclaré que les Etats-Unis n'avaient "jamais eu besoin" de l'alliance transatlantique et accusé les alliés d'être restés "un peu en retrait de la ligne de front" en Afghanistan.

"Je considère les propos du président Trump insultants et franchement inacceptables et je ne suis pas surpris qu'ils aient causé une telle souffrance aux proches des personnes tuées ou blessées", a déclaré Keir Starmer.

"Si j'avais tenu de tels propos ou prononcé ces mots, je me serais certainement excusé", a-t-il ajouté.

L'armée britannique a perdu 457 de ses membres lors du déploiement en Afghanistan aux côtés des forces américaines, notamment dans la province d'Helmand, la plus vaste et la plus violente du pays.

Les propos du Premier ministre britannique sont particulièrement virulents de la part d'un dirigeant qui s'est jusqu'ici gardé de critiquer Donald Trump.

Les critiques du locataire de la Maison blanche interviennent dans un contexte de tensions sans précédent depuis des décennies au sein de l'Otan, alors que Donald Trump avait répété ces dernières semaines vouloir mettre la main coûte que coûte sur le Groenland, territoire autonome du Danemark, présenté comme "indispensable" pour la sécurité américaine.

Le président américain s'est finalement félicité jeudi d'avoir obtenu un accord-cadre avec l'Otan sur le Groenland.

Le ministre néerlandais des Affaires étrangères, David van Weel, a également dénoncé les critiques américaines, les qualifiant de fausses et irrespectueuses.

CONDAMNATIONS COLLECTIVES

"Nous attendons des excuses pour ces déclarations", a déclaré à Reuters Roman Polko, un ancien général des forces spéciales polonaises qui a combattu en Afghanistan et en Irak.

"Nous avons payé de notre sang pour cette alliance. Nous avons réellement sacrifié nos propres vies", a-t-il dit, ajoutant que Donald Trump avait "franchi la ligne rouge".

Le ministre britannique des Forces armées, Alistair Carns, lui-même déployé en Afghanistan, a qualifié les propos de Donald Trump de "totalement ridicules".

"Nous avons versé ensemble sang, sueur et larmes. Tout le monde n'est pas rentré à la maison", a-t-il lancé dans une vidéo sur X.

Le prince Harry, lui aussi déployé en Afghanistan, a déclaré que les "sacrifices" réalisés par les soldats de l'Otan "méritent d'être évoqués avec sincérité et respect".

"J'ai servi là-bas. Je m'y suis fait des amis pour la vie. Et j'ai perdu des amis", a-t-il déclaré dans un communiqué.

Certains politiciens britanniques ont souligné que Trump avait échappé à la conscription pendant la guerre du Vietnam en invoquant des excroissances osseuses aux pieds.

"Trump a évité le service militaire 5 fois", a écrit sur X Ed Davey, le leader des Libéraux-démocrates. "Comment ose-t-il mettre en doute notre sacrifice ?"

L'article 5 de la charte de l'Otan stipule que les Etats membres sont liés par une clause de défense collective, qui considère une attaque contre un membre comme une attaque contre tous.

Il n'a été invoqué qu'une seule fois, au lendemain des attaques du 11 septembre 2001 sur le sol américain. Lors de la guerre en Afghanistan, les forces dirigées par les Etats-Unis étaient sous le commandement de l'Otan.

Lors des opérations en Afghanistan, 150 Canadiens, 90 Français mais aussi des Allemands, des Italiens et des ressortissants d'autres pays ont été tués.

Le Danemark, Etat-membre de l'Otan et en première ligne contre les velléités de Donald Trump sur le Groenland, a perdu 44 soldats, un des bilans les plus élevés proportionnellement ramené au nombre d'habitants pour un Etat membre de l'Otan.

Quelque 2.460 soldats américains sont décédés en Afghanistan, selon les chiffres du département américain de la Défense.

(Reportage de Sam Tabahriti et Elizabeth Evans à Londres, Stine Jacobsen à Copenhague et Terje Solsvik à Oslo, Malgorzata Wojtunik à Gdansk; contributions d’Andrew MacAskill, Muvija M à Londres et Bart Meijer à Amsterdam; version française Zhifan Liu, édité par Tangi Salaün)