Starlink alimente la croissance de SpaceX avec un téléphone potentiel et davantage de services internet

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

SpaceX prévoit le téléphone Starlink, l'internet direct à l'appareil

*

Starlink représente 50 à 80 % du chiffre d'affaires de SpaceX

*

Stargaze surveille le trafic des satellites sur les orbites basses de la Terre

(Ajout du tweet de Musk au paragraphe 8) par Joey Roulette

Alors qu'une introduction en bourse de SpaceX est attendue cette année, la société a des projets pour son activité Starlink, génératrice de revenus, qui pourraient lui permettre d'étendre sa portée à de nouveaux marchés, notamment un téléphone Starlink, l'internet direct sur appareil et un service de suivi spatial, ont déclaré des sources familières avec le sujet. Fleuron de l'empire d'Elon Musk, SpaceX poursuit rapidement sur sa lancée grâce à sa ligne de production rapide de satellites Starlink et à ses fusées réutilisables. Ces deux forces contribueraient à la réalisation des projets de Musk de construire des centres de données en orbite autour de la Terre , un pari coûteux qui sous-tend la fusion récemment annoncée de SpaceX avec xAI .

Les plans comprennent la fabrication d'un appareil mobile connecté à sa constellation Internet par satellite Starlink qui pourrait rivaliser avec les smartphones, selon trois personnes familières avec le dossier.

Les détails de la conception de l'appareil et la date à laquelle Musk prévoit de développer le produit ne sont pas clairs. Ces dernières années, Starlink a travaillé avec T-Mobile pour intégrer l'internet Starlink directement dans les téléphones portables de ce réseau, ce qui est différent de la production d'un téléphone par SpaceX.

SpaceX n'a pas répondu à une demande de commentaire.

La société de satellites et de fusées de Musk a des projets de téléphonie mobile depuis des années, ont déclaré ces personnes. La semaine dernière, le directeur général de SpaceX a répondu à un utilisateur de X qui s'interrogeait sur un hypothétique téléphone Starlink: "Ce n'est pas exclu à un moment ou à un autre"

"Il s'agirait d'un appareil très différent des téléphones actuels", a déclaré M. Musk. "Optimisé uniquement pour faire fonctionner des réseaux neuronaux à performance maximale/watt", en référence au matériel informatique semblable à un cerveau qui est à la base de l'intelligence artificielle.

Répondant à un utilisateur de X qui a partagé le rapport de Reuters, Musk a déclaré: "Nous ne développons pas de téléphone."

STARLINK, SOURCE DE REVENUS POUR SPACEX Starlink est un générateur de profits essentiel pour SpaceX. L'année dernière, la société a généré un bénéfice d'environ 8 milliards de dollars pour un chiffre d'affaires de 15 à 16 milliards de dollars, ont déclaré deux personnes au fait des résultats de la société, Starlink étant le principal moteur du chiffre d'affaires, représentant environ 50 à 80 % du total. Le plus gros investissement de SpaceX dans le domaine des communications cellulaires a été réalisé l'année dernière avec l'achat, pour 19,6 milliards de dollars, du spectre satellitaire d'EchoStar. Alors que certains y voient une menace pour les opérateurs de réseaux mobiles (MNO) comme Verizon et AT&T, SpaceX s'est jusqu'à présent positionné comme un complément à ces réseaux.

"Il sera probablement difficile pour Starlink de fabriquer un téléphone et de concurrencer les ORM - les autres ORM éviteraient de l'utiliser", a déclaré Armand Musey, président du Summit Ridge Group. "C'est comme si GM fabriquait des pneus de voiture et essayait de les vendre aux autres constructeurs automobiles."

SpaceX est le plus grand opérateur de satellites au monde, avec plus de 9 millions d'utilisateurs du service internet à large bande, et a également des contrats gouvernementaux associés à Starlink et au réseau de satellites de qualité militaire Starshield. La production par SpaceX d'un appareil mobile constituerait une extension significative de sa gamme de produits liés à Starlink, qui est devenu en six ans un réseau internet de 9 500 satellites, ouvrant la voie à de nouveaux marchés.

Environ 650 des satellites Starlink dans l'espace ont été construits pour l'activité naissante de SpaceX dans le domaine de l'accès direct aux appareils. L'objectif, a écrit M. Musk dans un billet de blog de SpaceX lundi, est de "fournir une couverture cellulaire complète partout sur Terre."

Tout comme l'idée d'un centre de données d'intelligence artificielle, l'expansion de Starlink en tant que système cellulaire dépend fortement de la fusée Starship, qui lancera des lots plus importants de satellites Starlink améliorés, suffisamment puissants pour diffuser des services internet plus importants sur les téléphones portables.

Selon M. Musk, chaque lancement futur de la fusée Starship transportant des satellites Starlink permettra de multiplier la capacité de la constellation par "plus de 20 fois."

Bien que le marché soit encore jeune, les analystes estiment que le marché de la diffusion directe pourrait valoir des milliards de dollars au cours des prochaines années.

En octobre, SpaceX a déposé une demande d'enregistrement de la marque "Starlink Mobile". Cette année, elle a déposé des brevets pour des technologies visant à améliorer la capacité de Starlink à se connecter à de petits appareils mobiles sur terre, qui ne sont pas uniquement des terminaux d'utilisateurs Starlink.

SERVICE DE SUIVI SPATIAL STARGAZE

S'appuyant sur son réseau Starlink, SpaceX a annoncé la semaine dernière un nouveau produit appelé Stargaze, qui utilisera les minuscules caméras de manœuvre déjà installées sur les satellites Starlink pour surveiller le trafic croissant sur les orbites basses de la Terre, où il n'existe pas de normes internationales pour la gestion du trafic satellitaire.

SpaceX a déclaré qu'elle fournirait gratuitement une partie des données aux opérateurs de satellites, mais l'activité pourrait intéresser le gouvernement américain, où le Pentagone et l'Office civil du commerce spatial améliorent leurs capacités de suivi de l'espace avec une poignée d'entreprises américaines de suivi de l'espace utilisant des radars au sol, ainsi qu'avec SpaceX. La perspective que SpaceX utilise Starlink pour le suivi en orbite terrestre basse a suscité l'inquiétude de certains acteurs du secteur du suivi spatial, qui craignent qu'un système clé du gouvernement américain ne dépende trop de l'entreprise.

Richard DalBello, ancien directeur de l'Office of Space Commerce, a déclaré que Stargaze pourrait fournir des services de suivi spatial rapides pour les systèmes en orbite basse, mais a suggéré que le gouvernement ne devrait pas s'en remettre uniquement à elle.