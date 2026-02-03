SpaceX interrompt les vols de Falcon 9 après un problème au niveau du deuxième étage

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Joey Roulette

3 février - SpaceX, la société d'Elon Musk, a interrompu les vols de sa fusée Falcon 9, son cheval de bataille, en raison d'un problème non spécifié que son deuxième étage a rencontré après avoir déployé avec succès les satellites Starlink en orbite lundi, a déclaré la société.

Après que la fusée Falcon 9 à deux étages a livré 25 satellites Starlink dans l'espace lors d'une mission de routine depuis le sud de la Californie, le deuxième étage de la fusée "a connu une condition non nominale" alors qu'il se préparait à se désorbiter comme prévu, a écrit SpaceX sur X, ajoutant que l'étage de la fusée a vidé tout son carburant restant comme prévu à la suite d'une mésaventure.

"Les équipes examinent les données pour déterminer la cause première et les mesures correctives à prendre avant de reprendre le vol", a déclaré SpaceX.

Falcon 9 est la fusée la plus active au monde: elle a été lancée 165 fois en 2025, la plupart du temps dans le cadre de missions internes de SpaceX visant à étendre sa constellation Starlink. L'échec de la mission en 2024, qui a anéanti un lot de satellites Starlink, est le premier échec de ce type de la fusée de SpaceX depuis 2016.

La mission de lundi n'était pas un échec. Mais un problème au niveau du deuxième étage de la fusée, s'il n'est pas résolu, pourrait compromettre les futures livraisons de satellites en orbite ou mettre en danger des zones peuplées si le véhicule ne parvient pas à se désorbiter correctement.

Le deuxième étage de Falcon 9 est conçu pour rentrer dans l'atmosphère terrestre après avoir mis en orbite des charges utiles, en utilisant ses moteurs pour cibler une zone de rentrée éloignée des zones habitées si l'un de ses composants survit à la désorbitation.

SpaceX n'a pas indiqué combien de temps durerait l'enquête sur l'accident. Un porte-parole de l'Administration fédérale de l'aviation, qui supervise les activités de lancement de fusées et leur impact sur la sécurité publique, était en congé dans le cadre de la fermeture du gouvernement et n'a pas répondu à une demande de commentaire.