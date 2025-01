Soutien à l'Ukraine : l'Allemagne déploie des missiles Patriot en Pologne pour protéger le noeud logistique crucial de Rzeszow

Les systèmes de défense anti-aérienne vont protéger l'aéroport de Rzeszow-Jasionka, où transite l'essentiel de l'aide militaire et humanitaire à destination de l'Ukraine.

Un système Patriot allemand (illustration) ( AFP / INA FASSBENDER )

Le ministre allemand de la Défense a annoncé jeudi 23 janvier le déploiement de deux unités de défense antiaérienne Patriot en Pologne, afin d'y protéger un nœud logistique d'une importance capitale pour la livraison de matériel à l'Ukraine.

Les deux systèmes Patriot ont été déployés dans le sud-est de la Pologne, pour sécuriser notamment l'aéroport de Rzeszow par lequel passe plus de 90% d'aide militaire et humanitaire destinée à soutenir l'Ukraine dans sa lutte contre l'invasion russe. "Nous avons déplacé ici deux systèmes Patriot", a déclaré le ministre allemand Boris Pistorius à Rzeszow, lors d'une conférence de presse avec son homologue polonais Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. "Il en va de la sécurité de la Pologne et de son espace aérien", a déclaré pour sa part le ministre polonais.

Remplacement des Etats-Unis

Les deux unités doivent atteindre leur pleine capacité opérationnelle dès lundi, "ce qui signifie que la protection continue de la plate-forme de transit ici est garantie", et ce pour les six mois à venir. L'Allemagne, qui doit aussi assurer des missions de police du ciel et de ravitaillement en vol en Pologne, prend ainsi la relève des Américains, qui jusqu'à présent assuraient la même tâche. Les deux ministres ont remercié les États-Unis pour leur "engagement infatigable" sur le terrain.

Le ministre allemand est arrivé en Pologne après s'être rendu en Lituanie, où l'Allemagne est en train de déployer une brigade de 5.000 soldats. Entre janvier et novembre 2023, l'Allemagne avait déjà envoyé en Pologne des dispositifs de défense de type Patriot, près de Zamosc, aussi dans le sud-est du pays, non loin de la frontière avec l'Ukraine où ils avaient protégé un nœud ferroviaire important.