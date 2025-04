Sous-marins, porte-avions, centrales : Segault, spécialiste de la robinetterie nucléaire, redevient français et échappe à un rachat américain

La société, basée près de Paris, fournit notamment les chaufferies de tous les sous-marins nucléaires français ainsi que du porte-avions Charles de Gaulle.

Segault équipe notamment la chaufferie nucléaire du porte-avions Charles de Gaulle (illustration) ( AFP / SAJJAD HUSSAIN )

Un "regain de souveraineté sur un maillon stratégique". Le ministre des Armées Sébastien Lecornu a salué l'acquisition par la filière nucléaire française de Segault, sous-traitant spécialisé dans la robinetterie destinée aux sous-marins et aux centrales nucléaires. La société, basée près de Paris, avait failli passer sous pavillon américain.

Pour "conforter leurs activités spécifiques", Framatome, détenu par EDF (80,5%) et Mitsubishi Heavy Industries, et le spécialiste dans la propulsion nucléaire navale TechnicAtome contrôlé par des entités publiques ont acquis la société Segault SAS appartenant au groupe canadien Velan Inc , qui conçoit et fabrique des robinetteries stratégiques.

"Souveraineté industrielle"

L'entreprise centenaire produit des pièces cruciales pour de nombreux acteurs de la défense et de l'énergie nucléaire dont Naval Group ou EDF. Ces robinetteries équipent ainsi les réacteurs d’un quart des centrales nucléaires en service dans le monde mais aussi les chaufferies nucléaires embarquées sur les sous-marins français et le porte-avions Charles de Gaulle.

"Nous poursuivons notre démarche de renforcement de la chaîne de nos fournisseurs, au profit de la propulsion nucléaire et de la dissuasion française", a commenté Loïc Rocard, PDG de TechnicAtome cité dans un communiqué, publié lundi 31 mars. "En intégrant ces compétences clés, nous renforçons notre souveraineté industrielle", a pour sa part déclaré Bernard Fontana, patron de Framatome cité par le communiqué.

En octobre 2023, le gouvernement français s'est opposé à la vente à l'américain Flowserve des sociétés Segault et Velan SAS au titre du contrôle des investissements étrangers. Les investissements étrangers en France (IFF) sont soumis à un contrôle du ministère de l'Economie dès lors qu'un acteur non européen souhaite acquérir 10% ou plus des droits de vote d'une société française cotée (ou 25% des droits de vote d'une société non cotée) opérant dans un secteur stratégique.

Velan avait racheté en 2007 Segault, basée en région parisienne, sans rencontrer alors d'opposition. Velan SAS, filiale française de Velan implantée à Lyon, avait elle été créée par le groupe canadien et donc n'était pas soumise à la législation sur les IEF. Le groupe canadien avait conclu début 2023 un accord avec Flowserve pour être racheté par l'entreprise américaine pour 245 millions de dollars (environ 230 millions d'euros). Le refus français a fait capoter le rachat de tout le groupe Velan par Flowserve, basé au Texas.