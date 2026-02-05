Sony relève ses prévisions, confiant malgré l'effritement de ses ventes de console

( AFP / KAZUHIRO NOGI )

Le japonais Sony a relevé jeudi ses prévisions annuelles pour son exercice décalé 2025-26, tablant notamment sur une hausse de ses ventes de jeux vidéo grâce à des taux de change favorables, qui compensent pour l'instant des ventes de consoles en recul.

Pour l'exercice qui se terminera fin mars, le champion nippon du divertissement grand public s'attend à un bénéfice net en progression de 5,9% sur un an - alors qu'il prévoyait jusque-là un recul - à 1.130 milliards de yens (6,1 milliards d'euros).

Il prévoit un bond de 20,6% de son revenu opérationnel et un chiffre d'affaires en hausse de 2,2% à 12.300 milliards de yens (66,4 milliards de dollars).

La progression attendue dans son activité de jeu vidéo, qui représentait près de 40% de ses ventes sur l'exercice précédent, doit cependant tout à la faiblesse du yen, qui compense pour l'instant l'érosion de ses ventes de consoles.

Pour tenter d'enrayer la demande en berne pour sa PlayStation 5 (-16% en volume sur un an pour le trimestre octobre-décembre), déjà dans sa sixième année d'exploitation, Sony a offert l'an dernier des rabais massifs aux consommateurs.

Mais le groupe japonais subit comme ses concurrents du monde entier une pénurie croissante de puces-mémoires qui fait grimper les prix de ces composants et réduit les marges des constructeurs.

Son compatriote Nintendo a ainsi dévissé de 11% en Bourse mercredi après avoir rapporté des ventes inférieures aux attentes et maintenu des prévisions très modestes. A l'inverse, le titre Sony était à l'équilibre jeudi dans un marché japonais en baisse.

"Il sera assurément plus difficile d’offrir des réductions (sur les PS5) cette année", déclare à l'AFP Serkan Toto de la firme d'analyse spécialisée Kantan Games, à Tokyo.

Pour maintenir les bénéfices, "je ne serai pas surpris de voir les prix des gros jeux grimper du tarif standard de 70 dollars à 80 dollars, peut-être dès cette année", ajoute-t-il.

- "Plus grand lancement de tous les temps" -

Cette flambée du prix des puces pourrait aussi contraindre le groupe à retarder le lancement d'une éventuelle PlayStation 6 au deuxième trimestre 2028, a estimé Yasuo Nakane dans une récente note de Mizuho.

"Sony n’est pas pressé de lancer la PS6, puisqu’il a remporté la guerre des consoles face à Microsoft, que les utilisateurs semblent toujours satisfaits des graphismes de la PS5" et qu'une version "Pro" de la console a été lancée fin 2024, rappelle Serkan Toto.

Sony pourrait aussi subir des vents contraires en cas de nouveau report du jeu très attendu "Grand Theft Auto VI" (GTA VI), dont la sortie est actuellement prévue en novembre prochain, soulignent des analystes de UBS.

"Personne ne doute que GTA VI sera le plus grand lancement d’un jeu - et peut-être d’un produit de divertissement - de tous les temps", pour Serkan Toto.

Ce titre "fera pour la PS5 ce que le Covid a fait il y a quelques années: offrir un énorme coup de fouet (aux résultats), suffisant pour porter la PS5 jusqu'en 2028".

L'entreprise mise par ailleurs sur une croissance dans la musique grâce à des ventes en hausse liées aux concerts et aux produits dérivés de ses artistes, alors que ses résultats devraient stagner dans le cinéma et l'électronique grand public.

Sony a amorcé il y a plusieurs années une restructuration pour réduire son exposition à ce dernier secteur à faible marge face à une concurrence accrue et se concentrer sur ses principaux moteurs de croissance: le divertissement et les technologies d'image.

Pas décisif dans cette direction: il a annoncé le mois dernier la cession de sa division comprenant les téléviseurs Bravia à son rival le géant chinois TCL, qui en assurera la production dès l'an prochain via une coentreprise avec Sony dont il détiendra la majorité des parts.

Le groupe estime toujours l'impact des droits de douane américains sur son bénéfice opérationnel à 50 milliards de yens (270 millions d'euros) pour l'exercice en cours.