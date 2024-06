Sommet sur l'Ukraine : la Chine dément "faire pression" pour que des pays ne participent pas

Plus d'une centaine de pays et d'organisations se sont engagés à participer à ce sommet, selon Volodymyr Zelensky.

Mao Ning à Pékin, en Chine, le 15 janvier 2024. ( AFP / PEDRO PARDO )

La diplomatie chinoise n'a pas l'habitude d'utiliser "la politique de la force", a assuré Pékin lundi 3 juin, démentant ainsi faire "faire pression" sur certains pays pour qu'ils ne participent pas au Sommet de paix sur l'Ukraine organisé en Suisse, comme l'a affirmé ce week-end le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

"Utiliser la politique de la force n'est pas le style de la diplomatie chinoise, (...) la position de la Chine est ouverte et transparente , et en aucun cas nous ne faisons pression sur d'autres pays", a déclaré à la presse Mao Ning, porte-parole du ministère des Affaires étrangères.

S'exprimant dimanche en marge d'un forum sur la sécurité à Singapour, le président Zelensky a accusé la Chine de s'employer à "empêcher" des pays de participer au Sommet de paix sur l'Ukraine, prévu en juin en Suisse. Deux jours plus tôt, Pékin avait estimé qu'il lui serait "difficile" de participer à ce sommet si la Russie n'y était pas conviée , une déclaration approuvée par Moscou.

"La Chine espère sincèrement que cette conférence de paix ne deviendra pas une plateforme pour créer de la confrontation entre camps", a déclaré lundi Mao Ning. "Ne pas participer à la conférence ne veut pas dire que l'on ne soutient pas la paix", a souligné la porte-parole. Et "même si certains pays décident de participer à la conférence, cela ne veut pas forcément dire qu'ils espèrent un cessez-le-feu et la fin des combats. Le plus important c'est l'action concrète".

Pas une "discussion équitable" ?

La Chine se dit neutre dans ce conflit mais n'a jamais condamné l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022 et a accueilli le président russe Vladimir Poutine sur son sol à plusieurs reprises depuis le début de la guerre.

Pékin appelle régulièrement au respect de l'intégrité territoriale de tous les pays, ce qui concerne implicitement l'Ukraine, mais exhorte aussi à prendre en considération les préoccupations de sécurité de la Russie.

"La Chine a souligné à plusieurs reprises que la conférence de paix devait être reconnue à la fois par la Russie et l'Ukraine, que toutes les parties devaient y participer sur un pied d'égalité et que tous les plans de paix devaient faire l'objet d'une discussion équitable", a rappelé lundi Mao Ning. "Il est difficile pour la Chine de participer à cette réunion précisément parce que nous pensons que ces trois points pourraient ne pas être atteints lors de cette réunion."

Plus d'une centaine de pays et d'organisations se sont engagés à participer à ce sommet, selon Volodymyr Zelensky, qui a exhorté les pays de la région Asie-Pacifique à s'y joindre.