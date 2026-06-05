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Somalie-Le gouvernement assure avoir rétabli à l'ordre à Mogadiscio
information fournie par Reuters 05/06/2026 à 16:39

Les forces de sécurité somaliennes ont rétabli l'ordre à Mogadiscio, a assuré vendredi le ministère de l'Information, à la suite d'affrontements armés liés à la mise en oeuvre d'une réforme constitutionnelle contestée prolongeant d'un an le mandat du président Hassan Sheikh Mohamud.

Les troupes gouvernementales et des milices armées ont combattu dans la nuit de mercredi à jeudi dans certains quartiers de la capitale somalienne après que l'opposition eut appelé à manifester jeudi contre la réforme adoptée en mars par le Parlement. La manifestation n'a finalement pas eu lieu.

Le texte instaure l'élection des parlementaires au suffrage universel et porte de quatre à cinq ans la durée des mandats présidentiel et législatif.

"Les milices d'opposition ont été désarmées et délogées, les civils ont repris leurs occupations quotidiennes", déclare le ministère de l'Information dans un communiqué.

Reuters n'a pas été en mesure de contacter les dirigeants de l'opposition. Des habitants ont rapporté que les milices n'avaient pas été désarmées mais que le combat avait cessé après la médiation de caciques des clans en présence.

La Somalie est en proie à une instabilité politique chronique depuis le renversement du président Mohamed Siad Barre en 1991. Elle est confrontée de plus à l'insurrection des Shebabs, un mouvement salafiste lié à Al-Qaïda, depuis plus de 20 ans.

(Reportage Abdi Sheikh; version française Sophie Louet, édité par Blandine Hénault)

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