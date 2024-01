Soldes d’hiver 2024 : ce qu’il faut savoir

À vos marques… Prêt ? Soldez ! Les soldes d'hiver débutent le mercredi 10 janvier à 8 heures, dans la plupart des départements de la France métropolitaine, ainsi qu'en Martinique, Guyane et à Mayotte. Le gouvernement a fixé la fin des soldes au mardi 6 février. Si les boutiques physiques se préparent pour quatre semaines sous le signe des promotions, ces dernières s'appliquent également sur les ventes réalisées à distance et sur Internet, comme le précise le site service-public.fr.

Les dates des soldes ne sont jamais choisies au hasard : cette année, le deuxième mercredi de janvier tombant après le 12, le début a été avancé au premier mercredi, comme le prévoit l'arrêté du 27 mai 2019, fixant également la durée des périodes de soldes, rappelle le site du ministère de l'Économie. Ils ont toutefois commencé un peu plus tôt dans quelques départements : depuis le 2 janvier dans la Meurthe-et-Moselle, la Moselle, la Meuse et les Vosges, et ce jusqu'au 29 janvier inclus.

Les dates des soldes diffèrent aussi dans certains départements d'outre-mer : en Guadeloupe, ils s'étalent du 6 janvier au 2 février, à Saint-Pierre-et-Miquelon du 17 janvier au 13 février, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin du 4 mai au 31 mai.

Déconsommer, d'accord, mais jusqu'à quel point ? Afin de réaliser les meilleurs soldes possibles auprès des consommateurs, les commerçants sont dans