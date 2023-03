Sogenial Immobilier annonce un encours sous gestion en progression de 40% avec près de 1 milliard d'Euros en 2022

Sogenial Immobilier, société de gestion de portefeuille indépendante, spécialisée dans la gestion de l'épargne investie en immobilier, propose aux investisseurs et aux épargnants des services de conseils en investissement et gestion de fonds immobiliers notamment avec une gamme de SCPI et un GFI.

Une année 2022 portée par une forte augmentation de la collecte globale des SCPI

Dans un contexte de forte inflation, les épargnants se sont tournés vers les placements immobiliers pour augmenter leur pouvoir d'achat. La collecte nette 2022 des SCPI a dépassé les 10 milliards €, en progression de 37% par rapport à l'année 2021, pour atteindre une capitalisation de 89,6 milliards € au 31 décembre 2022, en hausse de 14% sur l'année. (Sources ASPIM)

Jean-Marie Souclier, Président de Sogenial Immobilier commente : « Ce fort dynamisme de croissance, conjugué à l'engouement des investisseurs pour nos produits, permet à Sogenial Immobilier d'afficher une collecte en forte hausse pour 2022 et des Taux de Distribution nettement supérieurs à la moyenne des rendements annuels de l'ensemble des SCPI du marché. »