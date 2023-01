SNCF : les billets de TGV en hausse de 5% dès ce mardi

Une augmentation mise en place pour compenser les surcoûts d'énergie, qui concernera surtout les billets achetés à la dernière minute ou les trajets les plus demandés, ainsi que les trajets professionnels.

Face à l'explosion des prix de l'électricité, la SNCF avait annoncé en novembre dernier que les prix des TGV augmenteraient en moyenne de 5% à partir du 10 janvier 2023. Des nouveaux tarifs mis en place pour amortir le surcoût énergétique, évalué à 13% pour 2023. Dans ce contexte, la compagnie ferroviaire a lancé une opération intitulée "Connect Days" , avec des petits prix pour des trajets compris entre le 11 et le 31 janvier : 150.000 billets de TGV dès 29 euros et des billets Ouigo à 19 euros maximum.

SNCF Voyageurs a cependant mis en place ce qu'elle appelle un "bouclier tarifaire" sur les billets pour les TGV Inoui achetés à l'avance, qui n'augmenteront pas. La grille des tarifs Ouigo (un TGV sur cinq) ne bougera pas non plus, ainsi que les tarifs maximum garantis par la carte Avantage, qui permet d’obtenir, suivant les cas, 30 % de réduction sur les TGV et Intercités, ou des prix plafonnés selon la distance à 39 euros, 59 euros et 79 euros, ou les abonnements Max jeunes et senior, à 79 euros par mois.

Les pro et les voyageurs de dernière minute particulièrement impactés

Ces conditions resteront en vigueur jusqu’en septembre 2023 , précise Le Parisien . Ensuite, la SNCF pourrait modifier son tarif et les plafonds en fonction de la conjoncture.

"Nous resterons attentifs", prévient Bruno Gazeau, président de la Fédération nationale des associations d’usagers des transports (Fnaut). "Au-delà de la carte Avantage, nous reconnaissons et saluons l’effort réalisé pour garantir une modération tarifaire pour les familles et les personnes modestes. En revanche, nous regrettons le flou autour des 5 %. Il n’y a aucune précision sur les billets et les lignes concernés. L’usager n’aura aucun moyen de le savoir !", déplore-t-il.

Dans le détail, les tarifs Pro Business en 1ère classe, les tarifs Liberté et l'ensemble des tarifs proposés aux entreprises vont augmenter de 5% en moyenne , tout comme l'abonnement Max actif (domicile-travail en TGV), la compagnie ferroviaire considèrant qu'ils sont globalement remboursés par les entreprises.

En ce qui concerne les particuliers, les hausses seront appliquées selon les trajets et les périodes de l'année via le "yield management", qui détermine depuis les années 1990 le niveau des prix en fonction de la demande, et ne sera pas forcément limité à 5%. "Tout reposera sur le yield", confirme SNCF Voyageurs au Parisien , qui "va permettre de trouver un équilibre pour parvenir à une hausse moyenne de 5 %". Ce qui signifie que les billets les plus chers, sur des lignes très empruntées et à des horaires de grandes affluences, augmenteront de manière conséquente.

Autre changement notable : les conditions d'échange et de remboursement vont se durcir au 1er février, et pour tout le monde. Echanger son billet coûtera désormais 19 euros à partir d'une semaine avant le départ, alors que l'opération était gratuite jusqu'à J-3 depuis 2020.

"Nous comprenons l’esprit de cet aménagement, mais la SNCF doit différencier l’échange et l’annulation simple. Une famille de quatre personnes devrait payer presque 80 euros pour échanger ses billets, en plus de payer les nouveaux plus chers à cause du yield management", s’agace Bruno Gazeau, qui veut "être entendu sur ce point", qui devrait faire l'objet de discussions cette année.