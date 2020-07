SMS de Le Drian : la version de Ségolène Royal

Ségolène Royal donne sa version du SMS polémique envoyé par Jean-Yves Le Drian. (Photo d'illustration) © NICHOLAS KAMM / AFP

« L'autre folle de Ségo. » C'est ainsi que Jean-Yves Le Drian aurait qualifié l'ancienne candidate socialiste à la présidentielle de 2007 dans un SMS envoyé par erreur à l'intéressée. Une bourde, racontée dans l'édition du mercredi 29 juillet du Canard enchaîné, qui a eu lieu au début du mois, au moment des derniers arbitrages pour la composition du futur gouvernement dirigé par Jean Castex. Cet impair du ministre des Affaires étrangères, qui pensait envoyer un message à Emmanuel Macron pour donner son avis sur des candidatures de femmes de gauche, n'a pas manqué d'être commenté directement par Ségolène Royal. Cette dernière donne d'ailleurs une autre version de l'imbroglio que celle rapportée par Le Canard enchaîné.

Dans les colonnes du Parisien, l'ancienne ambassadrice des Pôles confirme que Jean-Yves Le Drian s'était bien trompé de destinataire, mais déclare que le qualificatif de « folle » n'a pas été employé par le ministre des Affaires étrangères. « Ce n'est pas moi qui ai transmis cela au Canard », indique-t-elle. « Est-ce que j'en avais parlé à quelqu'un qui l'aurait répété, je ne sais pas... » Au sujet du terme employé, Ségolène Royal y voit un phénomène récurrent. « Comme je le dis dans mon dernier livre, dès que les femmes dérangent ou quand on ne les maîtrise pas, on dit qu'elles sont folles, qu'elles n'ont plus leur équilibre mental. Jamais on ne

