Smic, retraite à 60 ans… Le NFP explique comment il espère financer son programme

C'est à la Maison de la chimie, à deux pas des Invalides, que l'alliance de gauche a organisé une conférence de presse pour dévoiler le chiffrage de son programme macroéconomique, vendredi 21 juin. Tous les partis étaient représentés : Ian Brossat, porte-parole du Parti communiste, Éva Sas, ancienne députée écologiste, le sénateur Alexandre Ouizille pour le Parti socialiste et le député sortant Éric Coquerel pour La France insoumise (LFI).

Au lendemain de la prise de parole du Premier ministre, tous n'ont pas manqué de fustiger le « trio infernal : Macron, Le Maire, Attal ». Si le NFP arrive au pouvoir au soir du 7 juillet, Alexandre Ouizille promet de « remettre le pays dans le bon ordre social ».

Pour ce faire, de nombreuses mesures sont prévues : augmentation du smic à 1 600 euros, abrogation des réformes des retraites et de l'assurance-chômage, hausse de 10 % du point d'indice des fonctionnaires, augmentations des aides pour le logement (APL) de 10 %, retraite à 60 ans et plus encore. Des économistes, qui militent pour l'arrivée de la gauche aux responsabilités, ont ensuite été invités à donner leur avis sur le programme présenté quelques minutes plus tôt.

Éloi Laurent, économiste et chercheur à l'OFCE, et Julia Cagé, professeure d'économie à Sciences Po Paris, ont notamment salué la « volonté d'instaurer