Ski alpin: Pinturault retrouve la Coupe du monde avec les JO 2026 dans le viseur

Alexis Pinturault en action lors de sa première manche du slalom géant

PARIS - Neuf mois après une sérieuse blessure au genou droit, Alexis Pinturault replonge dimanche dans le grand cirque blanc à l'occasion du slalom géant de Sölden (Autriche), première manche de la Coupe du monde, pour ce qui pourrait être sa dernière saison.

Les deux dernières années du Français de 34 ans ont été polluées par les blessures : d'abord une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche en janvier 2024 puis une fracture du plateau tibial interne et une lésion du ménisque interne du genou droit survenues un an plus tard à Kitzbühel (Autriche).

Le triple champion du monde n'avait pas caché ses doutes quant à la suite à donner à sa carrière, 16 ans après ses débuts dans le grand bain, avant d'acter son retour, motivé par la perspective des Jeux olympiques de Milan-Cortina en février prochain après ses participations à ceux de Sotchi (Russie) en 2014, Pyeongchang (Corée du Sud) en 2018 et Pékin en 2022.

"Les deux raisons principales, ce sont les Jeux olympiques en Europe avec un objectif très particulier et puis, un athlète n'a pas forcément envie de s'arrêter sur une blessure. Je préférais m'arrêter sur mes deux pieds", explique-t-il à Reuters.

"Ce qui est sûr, c'est que ce sera la dernière (saison) ou l'avant-dernière. Je suis très proche de la fin, c'est une certitude."

Le vice-champion olympique du combiné, qui compte également deux médailles de bronze en slalom géant, a dû renoncer à la nouvelle orientation qu'il avait donnée à sa carrière en 2023, lorsqu'il avait décidé de se concentrer sur les épreuves de vitesse pour tenter de décrocher, en descente, le seul succès qui manque à son palmarès en Coupe du monde.

"Je n'ai probablement pas de regrets parce que, quand on se blesse, ce n'est pas quelque chose qu'on décide, c'est un coup dur qu'on ne maîtrise pas totalement", confie-t-il. "L'essentiel est de se dire que j'ai essayé, que ça avait du sens dans ma carrière parce que j'avais atteint un certain nombre d'objectifs, si ce n'est tous."

Alexis Pinturault évoluera uniquement sur slalom géant, discipline dans laquelle il a remporté 18 de ses 34 victoires en Coupe du monde.

"Il fallait optimiser tout ça, faire des choix forts et c'est pour ça que je suis allé dans le choix de la discipline unique pour pouvoir aller plus vite et revenir au plus haut niveau le plus vite possible", explique-t-il.

"LE SCÉNARIO RÊVÉ"

De retour sur les skis fin juillet, le skieur de Courchevel (Savoie), vainqueur du classement général de la Coupe du monde en 2021, se sent "bien dans l'ensemble".

"Le corps va plutôt très bien. C'est une bonne nouvelle après deux années difficiles, deux années de douleurs, à enchaîner les blessures assez graves. Ça fait plaisir d'être à nouveau à 100% physiquement. Il manque probablement encore un peu de confiance vis à vis de ce retour de blessure et des genoux", estime-t-il.

À la recherche d'un premier succès en Coupe du monde depuis 2021, "Pintu" ne s'imagine pas jouer immédiatement les premiers rôles : "Il faut être réaliste. Ce n'est possible de prétendre être sur le podium, aux avant-postes dès la première course. C'est impossible."

L'objectif sera de monter en puissance avant les JO de Milan-Cortina, du 6 au 22 février. Pour y viser une médaille ? "Clairement, dans le scénario rêvé, mais c'est trop tôt de prétendre à tout ça. Il faut construire la maison par les bases avant de penser au toit", image-t-il.

Comme annoncé en fin de saison dernière, Alexis Pinturault est de retour au quotidien dans le giron de l'équipe de France alors qu'il disposait depuis 2019 d'une structure indépendante pour favoriser sa polyvalence.

"Autant pour un côté psychologique que de performance, ce choix a retrouvé toute sa logique", justifie-t-il.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Blandine Hénault)