Six personnes tuées par le feu israélien à Gaza et en Cisjordanie occupée, selon des sources médicales

par Nidal al-Mughrabi et Ali Sawafta

Des frappes israéliennes ont tué au moins quatre personnes lundi dans la bande de Gaza, selon des sources médicales, et des soldats israéliens ont tué deux personnes en Cisjordanie occupée, ont rapporté des responsables sanitaires palestiniens.

Ces incident semblent une nouvelle fois montrer que la région connaît un regain de violence depuis l'accord de cessez-le-feu conclu il y a cinq mois.

Trois personnes ont été tuées et deux autres ont été blessées par un tir de missile israélien visant un groupe de Palestiniens dans le quartier de Zeïtoun dans la ville de Gaza.

L'armée israélienne a dit avoir frappé et tué des membres d'une cellule armée du Hamas identifiée dans le nord de l'enclave palestinienne, arguant avoir agi ainsi pour supprimer toute menace envers ses soldats.

Une autre frappe israélienne a fait plus tard un mort et six blessés à l'extérieur d'une cuisine communautaire dans le camp de réfugiés de Nuseirat dans le centre de la bande de Gaza. L'armée israélienne n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.

Selon des responsables de santé palestiniens, plus de 72.000 personnes ont été tuées depuis la guerre menée par Israël en réaction aux tueries du Hamas d'octobre 2023, qui ont fait quelque 1.200 morts, selon un bilan des autorités israéliennes.

VIOLENCES EN CISJORDANIE

En Cisjordanie occupée, un homme de 22 ans a été tué par des forces israéliennes près de la ville d'Hébron, selon des responsables israéliens, ajoutant que les soldats avaient emporté le corps.

L'homme a été identifié comme étant Ramzi Awawada par des sources palestiniennes de sécurité qui accusent les soldats israéliens de l'avoir laissé se vider de son sang et empêché les sauveteurs d'accéder à la victime.

L'armée israélienne a déclaré que ses soldats avaient abattu un Palestinien qui se dirigeait vers eux en courant, brandissant dans une main un couteau.

L'armée israélienne rapporte un incident séparé à Tulkarem, dans lequel des soldats israéliens ont ouvert le feu pour "neutraliser" un Palestinien qui fonçait sur eux à bord de son véhicule, posant un risque pour leur sécurité. Les soldats n'ont pas été blessés, selon elle.

Le ministère palestinien de la Santé a plus tard confirmé la mort du conducteur, ajoutant que l'armée avait emporté son corps.

Des organisations de défense des droits humains et des secouristes accusent les colons israéliens en Cisjordanie de profiter des restrictions de déplacement imposées en raison de la guerre avec l'Iran pour attaquer des Palestiniens, alors que les barrages militaires empêchent les ambulances de se rendre rapidement auprès des victimes.

(Version française Zhifan Liu, édité par Benoit Van Overstraeten)