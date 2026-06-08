 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Six personnes poignardées dans la gare Penn Station à New York
information fournie par AFP 08/06/2026 à 08:04

Des compresses, des gants médicaux et du sang au sol de la gare Penn Station à New York, où cinq personnes ont été blessées à coups de couteau par une personne qui a été appréhéndée, le 7 juin 2026 ( AFP / John Lamparski )

Des compresses, des gants médicaux et du sang au sol de la gare Penn Station à New York, où cinq personnes ont été blessées à coups de couteau par une personne qui a été appréhéndée, le 7 juin 2026 ( AFP / John Lamparski )

Six personnes ont été poignardées dans la gare Penn Station à New York dimanche soir, à la veille du premier match de la finale NBA dans la ville et à quelques jours du Mondial-2026 de football, ont annoncé les pompiers et le maire de la ville.

L'auteur présumé des faits a été appréhendé, ont-ils précisé.

Dans un premier bilan à l'AFP, les pompiers ont fait état de cinq personnes touchées: un blessé grave, deux modérés et deux légers, tous transportés à l'hôpital.

Dans un message publié plus tard dans la soirée sur X, le maire de New York, Zohran Mamdani, a lui évoqué six blessés.

"Mes pensées accompagnent toutes les personnes blessées, leurs proches ainsi que tous ceux qui ont été choqués par cette violence inacceptable. Je souhaite à chacune des victimes un rétablissement complet et rapide", écrit-il.

Selon le maire, ce sont les forces de police d'Amtrak, la compagnie nationale de transport ferroviaire, qui sont intervenues pour mettre fin à l'attaque et interpeller l'agresseur.

Un photographe de l'AFP qui s'est rendu sur les lieux après les faits a constaté la présence de compresses, de gants médicaux et de sang au sol, près des voies 5 et 6.

La police n'a pas donné les motivations de l'assaillant.

Le contrôleur de la ville, Mark Levine, a laissé entendre sur X que celui-ci souffre de lourds problèmes psychologiques: "De nombreuses questions importantes se posent quant à savoir si ce suspect est passé entre les mailles d'un système de prise en charge de la santé mentale trop perméable".

Le NYC Emergency Management, qui gère les urgences dans la ville de New York, a demandé au public d'éviter la zone, prévenant de possibles "ralentissements de la circulation, fermetures de routes et perturbations des transports en commun".

Toutefois, l'activité dans la gare avait repris son cours normal dans la soirée, selon le photographe de l'AFP.

"A l'heure actuelle il n'y a aucune incidence sur le trafic d'Amtrak", a précisé Zohran Mamdani.

Penn Station, qui accueille environ 600.000 passagers par jour en moyenne, se trouve à proximité du Madison Square Garden, où Donald Trump a prévu d'assister lundi au troisième match de finale entre les New York Knicks et les San Antonio Spurs.

La sécurité autour de l'enceinte y sera particulièrement importante. Des retransmissions sur écran géant initialement prévues par les autorités ont été annulées, après quelques incidents survenus vendredi soir lors des célébrations d'une deuxième victoire des Knicks en finale NBA.

Penn Station desservira également pendant le Coupe du Monde de football le MetLife Stadium, dans le New Jersey, qui accueillera 8 matches dont la finale, le 19 juillet.

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'illustration montre le logo d'Intesa Sanpaolo
    Intesa Sanpaolo lance une offre de €30,6 mds sur MPS
    information fournie par Reuters 08.06.2026 09:30 

    Intesa Sanpaolo a annoncé ‌lundi avoir lancé une offre publique d'achat non sollicitée de 30,6 milliards ​d'euros, en numéraire et en actions, visant à acquérir la totalité des actions de Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS), marquant une nouvelle étape ​dans ... Lire la suite

  • Le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, s’adresse aux journalistes, Séoul, le 5 juin 2026 ( AFP / Jung Yeon-je )
    Infrastructures IA: l'américain Nvidia multiplie les collaborations en Corée du Sud
    information fournie par AFP 08.06.2026 09:27 

    Le géant américain des puces Nvidia a annoncé lundi un projet de construction d'un vaste centre de données en Corée du Sud, ainsi qu'une série d'accords commerciaux avec les groupes tech du pays. Ces partenariats sont présentés à l'issue d'une visite à Séoul de ... Lire la suite

  • Un technicien spécialisé utilise un appareil de fumigation pour traiter une maison contre les moustiques dans le cadre d'une campagne d'éradication du paludisme, à Calcutta, en Afrique du Sud, le 25 mai 2026 ( AFP / EMMANUEL CROSET )
    Avec le changement climatique, le paludisme se propage en Afrique australe
    information fournie par AFP 08.06.2026 09:10 

    Dans un village reculé d'Afrique du Sud, des hommes vêtus de vert aspergent les murs d'une maison sous l’œil de son occupante. Assise dans la cour, Paulina Mhlongo patiente le temps que les agents sanitaires finissent de pulvériser l'insecticide anti‑moustique. ... Lire la suite

  • Siège de la BCE à Francfort, le 30 avril 2026, en Allemagne ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )
    Guerre au Moyen-Orient: la BCE se prépare à relever ses taux
    information fournie par AFP 08.06.2026 09:07 

    Une hausse pour rassurer, et après? La Banque centrale européenne (BCE) devrait relever ses taux jeudi face aux risques d'inflation liés au conflit prolongé au Moyen-Orient, les observateurs s'interrogeant désormais sur la poursuite du resserrement monétaire. Les ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank