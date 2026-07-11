Six morts, des dizaines de blessés en Ukraine après des attaque russes

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Au moins six personnes ont été tuées en Ukraine lors d'attaques de missiles et drones lancée samedi par la Russie l'Ukraine, qui souffre toujours d'un manque de systèmes de défense anti-aérienne.

Un des missiles russes a touché la ville portuaire d'Odessa, faisant deux morts et un blessé. Un drone s'en est pris à la ville de Kharkiv, dans l'est du pays, faisant sept blessés.

Plus tôt dans la journée, des missiles balistiques et des drones visant la capitale Kyiv ont fait 11 blessés.

"Des infrastructures civiles ont été touchées avant même que l'alerte aérienne ne soit donnée", a déclaré le président ukrainien Volodimir Zelensky, ajoutant que les équipes de secours étaient à pied d'œuvre sur place.

"Nos défenseurs ont réussi à abattre la plupart des cibles, mais pas les missiles balistiques", a-t-il ajouté, appelant une nouvelle fois les alliés de l'Ukraine à livrer rapidement les programmes d'aide en matière de défense aérienne convenus lors du sommet de l'Otan cette semaine.

La Russie a lancé six missiles balistiques, six autres missiles de croisière et 121 drones, a dit l'armée de l'air ukrainienne, précisant avoir abattu au moins deux missiles de croisière et 111 drones.

L'Ukraine, du fait du manque de systèmes antiaériens Patriot, s'est révélée largement incapable, au cours du dernier mois, d'abattre les missiles balistiques, qui voyagent à plusieurs fois la vitesse du son.

Le président ukrainien Volodimir Zelensky déplore depuis des semaines la pénurie de missiles intercepteurs

Profitant de la situation, la Russie a intensifié ses attaques sur la capitale ces dernières semaines. Depuis le début du mois, les frappes sur Kiev et ses environs ont fait plus de 60 morts.

En marge du sommet de l'Otan qui s'est tenu mercredi à Ankara, le président américain Donald Trump a déclaré qu'il allait autoriser l'Ukraine à fabriquer des systèmes Patriot.

Ceci étant dit, selon des experts en matière de défense, l'Ukraine pourrait avoir besoin d'un an pour être en mesure de les fabriquer elle-même, ce qui laisse à court terme le pays à la merci de missiles russes.

(Yulia Dysa et Max Hunder à Kyiv; version française Camille Raynaud et Benoit Van Overstraeten)