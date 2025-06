Six anciens joueurs de Séville mis en cause dans une affaire d'arnaque aux NFT

Ça faisait bien longtemps qu’on n’avait pas entendu parler de NFT.

Six anciens joueurs du Séville FC, Papu Gómez, Lucas Ocampos, Iván Rakitic, Nico Pareja, Alberto Moreno et Javier Saviola, sont cités dans une plainte pour une vaste arnaque aux NFT et cryptomonnaies, selon El Periodico . Des millions d’euros envolés, des investisseurs floués et des footballeurs qui auraient mis leur notoriété au service d’un projet crypto douteux.…

