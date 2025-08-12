information fournie par Boursorama avec AFP • 12/08/2025 à 08:19

Singapour relève ses prévisions de croissance, mais craint l'incertitude mondiale

( AFP / ROSLAN RAHMAN )

Singapour a relevé mardi ses prévisions de croissance pour 2025, mais a averti que les perspectives pour le reste de l'année restaient assombries par l'incertitude mondiale, en partie due aux droits de douane américains.

La cité-Etat a relevé ses prévisions de croissance du produit intérieur brut (PIB) à une fourchette comprise entre 1,5 et 2,5%, contre une précédente entre 0 et 2%.

Le ministère du Commerce a indiqué, dans un communiqué, que ces chiffres réflétaient "en grande partie les performances meilleures que prévu de l'économie singapourienne au premier semestre 2025".

Mais "les perspectives économiques pour le reste de l'année restent assombries par l'incertitude", a-t-il nuancé.

Cette annonce intervient après une croissance économique de 4,4% en glissement annuel au deuxième trimestre, après une expansion de 4,1% au cours des trois trimestres précédents.

Le ministère a évoqué une "imprévisibilité persistante", notamment sur le calendrier et l'ampleur des droits de douane sectoriels sur les produits pharmaceutiques et les semi-conducteurs, deux exportations clés pour Singapour.

La semaine dernière, Donald Trump a annoncé une surtaxe de 100% sur les puces importées, et a menacé d'imposer des droits de douane pouvant atteindre 250% sur les produits pharmaceutiques.

Le ministère du Commerce s'attend à ce que la croissance économique de Singapour ralentisse au second semestre.

"En particulier, le rythme de croissance du secteur manufacturier devrait s'affaiblir dans les trimestres à venir, car les mesures tarifaires américaines pèsent sur la demande", a-t-il précisé.

Le commerce de gros et les secteurs du transport et du stockage risquent également de ralentir en raison de l'affaiblissement du commerce mondial.

Le ministère a indiqué qu'il ajusterait ses prévisions si besoin, en fonction de l'évolution de la situation économique.

La performance de Singapour est souvent considérée comme un baromètre de l'environnement mondial en raison de la forte dépendance de son économie au commerce international.