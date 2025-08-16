Si l'entrevue avec Zelensky "se passe bien", une autre avec Poutine suivra-Trump

Le président américain Donald Trump a déclaré samedi que le président ukrainien Volodimir Zelensky serait reçu lundi après-midi dans le bureau ovale de la Maison blanche, à Washington, dans le sillage du sommet Trump-Poutine de vendredi en Alaska.

"Si tout se passe bien, nous programmerons ensuite une rencontre avec le président (russe Vladimir) Poutine", a-t-il dit dans un message posté sur le réseau social Truth Social.

"La meilleure façon de mettre fin à la guerre horrible entre la Russie et l'Ukraine est de se diriger directement vers un accord de paix, qui mettrait fin à la guerre, et pas vers un simple accord de cessez-le-feu", a-t-il ajouté.

(Rishabh Jaiswal à Bangalore; version française Gilles Guillaume)