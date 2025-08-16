 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Si l'entrevue avec Zelensky "se passe bien", une autre avec Poutine suivra-Trump
information fournie par Reuters 16/08/2025 à 11:18

Le président américain Donald Trump a déclaré samedi que le président ukrainien Volodimir Zelensky serait reçu lundi après-midi dans le bureau ovale de la Maison blanche, à Washington, dans le sillage du sommet Trump-Poutine de vendredi en Alaska.

"Si tout se passe bien, nous programmerons ensuite une rencontre avec le président (russe Vladimir) Poutine", a-t-il dit dans un message posté sur le réseau social Truth Social.

"La meilleure façon de mettre fin à la guerre horrible entre la Russie et l'Ukraine est de se diriger directement vers un accord de paix, qui mettrait fin à la guerre, et pas vers un simple accord de cessez-le-feu", a-t-il ajouté.

(Rishabh Jaiswal à Bangalore; version française Gilles Guillaume)

Guerre en Ukraine
Donald Trump
Vladimir Poutine
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank