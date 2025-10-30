Shell: bénéfice trimestriel porté par des marges et des volumes en hausse

( AFP / NIKLAS HALLE'N )

Le géant pétrolier britannique Shell a publié jeudi un bénéfice en hausse de près d'un quart au troisième trimestre, porté par une amélioration de ses marges et des volumes de ventes depuis le début de l'année.

En dépit de cours du pétrole en baisse depuis le début de l'année, le bénéfice net part du groupe a progressé de 24% sur un an au cours des trois mois achevés fin septembre à 5,32 milliards de dollars, ce qui permet au groupe d'annoncer de généreuses distributions à ses actionnaires.

"Malgré une volatilité persistante, nos résultats trimestriels solides nous permettent d'entamer un nouveau programme de rachats d'actions d'un montant de 3,5 milliards de dollars pour les trois prochains mois", a ainsi indiqué le directeur général Wael Sawan dans un communiqué.

Le groupe précise qu'il a déjà racheté 3,6 milliards de dollars d'actions au cours du troisième trimestre et versé des dividendes à hauteur de 2,1 milliards de dollars sur la période.

Le résultat trimestriel ajusté (hors éléments exceptionnels notamment), très scruté par les marchés, a quant à lui reculé de presque 10% à 5,43 milliards de dollars, mais il est supérieur aux attentes du marché.

Shell avait vu son bénéfice net baisser au cours de la première moitié de l'année, du fait de marges et de prix plus faibles des hydrocarbures, plombés par les inquiétudes pour l'économie liées à la guerre commerciale à l'initiative du président américain Donald Trump.

Les prix du pétrole sont aussi sous pression d'un offre trop abondante, avec la forte augmentation des quotas de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés (Opep+) depuis le mois d'avril.

Le groupe britannique, qui avait annoncé en mars l'extension d'un programme de réductions de coûts, avait déjà vu son bénéfice net annuel reculer de 17% en 2024.

Shell avait par ailleurs annoncé en septembre abandonner la construction d'une usine de biocarburants aux Pays-Bas, entamée en 2022, jugeant le projet "pas suffisamment compétitif", au moment où le groupe recentre ses activités sur le pétrole et le gaz pour doper ses bénéfices.