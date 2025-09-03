 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
Shell abandonne la construction d'une usine de biocarburants aux Pays-Bas
information fournie par Boursorama avec AFP 03/09/2025 à 11:20

Le géant britannique des hydrocarbures Shell a annoncé mercredi abandonner la construction d'une usine de biocarburants aux Pays-Bas, entamée en 2022, jugeant le projet "pas suffisamment compétitif", au moment où le groupe recentre ses activités sur le pétrole et le gaz pour doper ses bénéfices.

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / BRANDON BELL )

"En évaluant la dynamique des marchés et le coût d’achèvement, il est apparu clairement que le projet ne serait pas suffisamment compétitif", a expliqué Machteld de Haan, présidente de la division "Downstream, Renewables and Energy Solutions", la branche énergies renouvelables du groupe, citée dans un communiqué.

"Nous devons concentrer nos investissements sur les projets qui répondent à la fois aux besoins de nos clients et aux attentes de nos actionnaires", a-t-elle ajouté.

Shell avait suspendu en juillet 2024 la construction de cette usine basée à Rotterdam, qui devait produire à terme 820.000 tonnes de biocarburants par an. Ce projet était l'un des plus importants du genre en Europe.

Comme BP, également britannique, Shell a fait machine arrière ces dernières années sur certains de ses objectifs climatiques, pour se recentrer sur les hydrocarbures. Le groupe a encore annoncé en décembre qu'il ne développerait plus de nouveaux projets d'éoliennes en mer.

L'usine de Rotterdam devait notamment produire du carburant d'aviation durable, produit à partir d'huiles usagées, de résidus de bois ou d'algues, qui est utilisable en complément du kérosène (jusqu'à 50%) dans les avions actuels.

Ce carburant est considéré comme le principal levier de décarbonation d'un secteur qui contribue actuellement à quelque 3% des émissions mondiales de CO2, mais sa production reste balbutiante et très chère, et son caractère durable contesté.

"Nous continuons à croire que les molécules bas carbone, y compris les biocarburants, seront à la base du système énergétique du futur", a affirmé Mme de Haan, jugeant son entreprise "en première ligne dans ce secteur".

1 commentaire

  • 11:53

    Station Shell du côté d'Argenton -sur-Creuse sur l'A20: 2,05 euros le Gasoil, 2,21 le SP98... pas sûr qu'on en trouve du plus cher en France

