 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Shein suspend les ventes de sa marketplace en France
information fournie par Reuters 05/11/2025 à 15:04

La plateforme chinoise de vente en ligne Shein a annoncé mercredi la suspension des ventes de sa marketplace en France.

"Cette mesure permet de mener une revue approfondie pour garantir le plein respect de la loi française et les plus hauts standards en termes de protection du consommateur", a indiqué le groupe dans un communiqué.

(Helen Reid à Londres, rédigé par Blandine Hénault, édité par Zhifan Liu)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank