Shein suspend les ventes de sa marketplace en France

La plateforme chinoise de vente en ligne Shein a annoncé mercredi la suspension des ventes de sa marketplace en France.

"Cette mesure permet de mener une revue approfondie pour garantir le plein respect de la loi française et les plus hauts standards en termes de protection du consommateur", a indiqué le groupe dans un communiqué.

