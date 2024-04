Shampoings d'hôtel, dosettes de sauces, films de protection des valises : ces plastiques à usage unique dont les jours sont comptés

Adopté par le Parlement européen, le "Pacte vert" fixe un objectif de réduction de 5% d'ici à 2030 (par rapport à 2018) du volume total de déchets d'emballages dans l'UE, puis de 10% en 2035 et 15% d'ici à 2040. Il vise en particulier à réduire la quantité de déchets d'emballages plastiques.

( AFP / ALAIN JOCARD )

Le Parlement européen a adopté mercredi 24 avril une loi visant à réduire les déchets des emballages dans l'Union européenne, avec notamment l'interdiction, d'ici à 2030, des contenants plastiques à usage unique dans les cafés et restaurants. Votée par 476 voix pour et 129 contre, cette loi interdit aussi l'usage des "polluants éternels" PFAS dans les emballages en contact avec de la nourriture.

"C'est une première mondiale que nous réalisons ici pour ces produits chimiques éternels particulièrement polluants nocifs pour la santé et pour l'environnement, c'est aussi une victoire pour les consommateurs européens" a salué l'eurodéputée belge Frédérique Ries (Renew), rapporteure du texte, s'exprimant dans l'hémicycle juste avant le vote.

Après d'âpres négociations, eurodéputés et Etats membres s'étaient entendus début mars sur ce texte-clé du "Pacte vert" qui fixe un objectif de réduction de 5% d'ici à 2030 (par rapport à 2018) du volume total de déchets d'emballages dans l'UE, puis de 10% en 2035 et 15% d'ici à 2040. Il vise en particulier à réduire la quantité de déchets d'emballages plastiques. Cafés et restaurants ne pourront plus servir d'aliments et de boissons dans des contenants en plastique à usage unique mais les alternatives en papier ou en carton resteront autorisés.

Camembert et Babybel exemptés

Sont également bannis à même échéance d'autres contenants plastiques à usage unique: flacons miniatures de shampoing dans l'hôtellerie, petites dosettes de sauces, films de protection entourant les valises dans les aéroports, emballages plastiques des fruits et légumes non transformés... De même, les sacs en plastique ultra-légers devront disparaître, à quelques exceptions près.

Selon le texte, tous les emballages dans l'UE devront être recyclables à partir de 2030 et effectivement recyclés d'ici à 2035. Les emballages en bois (boîtes de camembert, bourriches d'huîtres...) ou en cire (Babybel) sont exemptés de l'obligation de recyclage.

la législation interdit en outre à partir de 2026 l'ajout intentionnel dans les emballages alimentaires de polyfluoroalkylés (PFAS, "polluants éternels"). Ces derniers sont omniprésents, par exemple dans les boîtes de pizzas, malgré les avertissements des scientifiques sur leurs effets nocifs.

Les emballages sont une source de pollution croissante: chaque Européen a produit près de 190 kg de déchets d'emballages en 2021, un chiffre qui passerait à 209 kg en 2030, en l'absence de mesures supplémentaires.