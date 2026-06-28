Serbie-Manifestations au lendemain de l'annonce du départ du président Vučić

Des milliers de manifestants étaient attendus dimanche dans la ville serbe de Kraljevo, au lendemain de l'annonce de la démission du président Aleksandar Vučić qui ouvre la voie à des élections présidentielle et législatives anticipées.

Au pouvoir comme Premier ministre ou président depuis 12 ans, Aleksandar Vučić a fait face pendant 18 mois à des manifestations étudiantes déclenchées par l'effondrement d'un auvent en béton dans une gare ferroviaire reconstruite de la ville de Novi Sad, dans le nord du pays, qui a fait 16 morts en novembre 2024.

Cet incident est devenu le symbole de ce que beaucoup considèrent comme de la mauvaise gestion et de la corruption de la part du gouvernement, provoquant les manifestations les plus importantes depuis le renversement de Slobodan Milosevic en 2000.

"Il ne s’agit pas seulement d’une lutte politique, mais d’un combat entre le bien et le mal", a déclaré Jelena Danicic, professeure de serbe, qui a retrouvé des amis dans le centre-ville avant le rassemblement.

Par une chaleur accablante, des milliers de personnes sont arrivées à Kraljevo où l'on vendait des T-shirts marqués des mots "Les étudiants sont en train de gagner".

"JEU TACTIQUE"

Malgré l'annonce de samedi, il est peu probable que Vučić disparaisse de la scène politique. Il pourrait briguer le poste de Premier ministre lors des prochaines élections et placer un allié à la présidence afin de conserver son influence.

"Vučić joue un jeu tactique : diviser les gens, les menacer et les faire chanter", estime Marko Djokic, expert en informatique de 41 ans revenu dans sa ville natale pour manifester.

Située aux portes orientales de l'UE, la Serbie est candidate à l'adhésion au bloc, mais Belgrade conserve des liens étroits avec la Russie et la Chine – une posture délicate que Vučić a dû gérer tout au long de son mandat.

Avant d'adhérer à l'UE, la Serbie doit progresser en matière d'État de droit, notamment en garantissant des élections libres et équitables, et éradiquer la corruption ainsi que le crime organisé.

Elle doit également aligner sa politique étrangère sur celle de l'Union et établir des relations avec le Kosovo, son ancienne province qui a proclamé son indépendance en 2008.

Bruxelles et Moscou suivront attentivement l'évolution de la situation dans les semaines à venir.

L'UE a condamné le recours à la force par Belgrade contre les manifestants pacifiques. Elle s'est aussi inquiétée de la défense de la liberté de la presse et de l'indépendance du pouvoir judiciaire.

Aleksandar Vučić repousse toute accusation de corruption.

(Reportage Ivana Sekularac ; Version française Elizabeth Pineau)