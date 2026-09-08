Serbie-Des élections législatives anticipées le 25 octobre prochain, dit Vucic

Le président serbe Aleksandar Vucic a déclaré mardi que des élections législatives anticipées se tiendraient le 25 octobre prochain, alors qu'il entend être élu Premier ministre et renforcer sa mainmise sur la politique après quasiment deux ans de manifestations dont les étudiants sont en première ligne.

Le gouvernement avait demandé lundi à Aleksandar Vucic de dissoudre le Parlement et convoquer de nouvelles élections.

Une annonce formelle va être effectuée mercredi à midi, a indiqué le président serbe dans une interview au groupe audiovisuel public.

Ce scrutin anticipé va permettre à Aleksandar Vucic, désigné samedi par son Parti progressiste comme candidat au poste de Premier ministre, de tenter de réaffirmer son autorité, alors que les vastes manifestations menées par les étudiants représentent le plus grand défi auquel il fait face depuis qu'il est au pouvoir.

Les élections législatives étaient initialement prévues en décembre 2027.

Mais Aleksandar Vucic, au pouvoir depuis 12 ans en tant que président ou chef du gouvernement, avait laissé entrevoir plus tôt cette année la perspective d'un scrutin anticipé en raison des manifestations anti-corruption déclenchées par l'effondrement en novembre 2024 du toit de la gare de la ville de Novi Sad, dans le nord du pays, qui a tué 16 personnes.

Opposition et manifestants accusent Aleksandar Vucic et ses alliés de violences contre leurs rivaux politiques, de corruption rampante, de liens avec le crime organisé et d'entraves à la liberté de la presse - des accusations que le président et ses proches rejettent.

(Ivana Sekularac; version française Jean Terzian)