Sept morts, des dizaines de blessés en Ukraine après des attaque russes

(.)

Les forces russes ont lancé samedi des attaques de missiles et de drones sur l'Ukraine, faisant au moins sept morts et plusieurs dizaines de blessés, ont annoncé des responsables locaux, tandis que le président Volodimir Zelensky a appelé à accélérer les livraisons d'armes via des efforts diplomatiques renforcés.

Kyiv attend des livraisons de munitions de défense antiaérienne, dans un contexte de pénurie qui laisse le pays exposé aux frappes russes.

Dans le nord, deux bombes planantes ont frappé une zone fréquentée de la ville de Sumy, un objectif régulier des forces russes, causant la mort de cinq personnes et faisant 30 blessés, selon les autorités. L'une d'elles a touché un arrêt de bus; des images diffusées montrent un autobus jaune dont un flanc a été arraché, ainsi que des façades d'immeubles endommagées.

Des bombes planantes ont également blessé dix personnes dans la ville de Zaporijjia (sud-est), a fait savoir le gouverneur régional.

Plus tôt dans la journée, une frappe de missile sur la ville portuaire d'Odessa (sud) a tué deux personnes et en a blessé une autre.

S'exprimant dans son allocution vidéo quotidienne, Volodimir Zelensky a affirmé que l'Ukraine avait besoin que ses alliés veillent à ce que les livraisons d'armes soient effectuées plus rapidement. "Je prépare des changements dans les efforts diplomatiques de l'Ukraine. Nous avons besoin d'un nouveau niveau de coopération avec nos partenaires afin de garantir que les accords sur les livraisons d'armes soient respectés", a-t-il déclaré.

"Les accords conclus par les dirigeants nationaux doivent être mis en oeuvre beaucoup plus rapidement et pleinement", a-t-il ajouté, en référence notamment à un accord conclu cette semaine avec le président américain Donald Trump pour accorder à l'Ukraine une licence de production de ses propres missiles intercepteurs Patriot.

L'Ukraine manque cruellement de munitions pour ses systèmes Patriot et n'a pratiquement pas réussi, au cours du mois écoulé, à intercepter des missiles balistiques, qui se déplacent à plusieurs fois la vitesse du son. Kyiv exhorte ses alliés à accroître les livraisons de ces munitions et presse également les Européens de coopérer à la mise au point d'un système antibalistique propre.

Samedi, également, un drone a frappé une entreprise civile dans la ville orientale de Kharkiv, faisant sept blessés.

Par ailleurs, douze personnes ont été blessées dans la capitale Kyiv lors d'une attaque nocturne impliquant missiles balistiques et de croisière ainsi que des drones. "Des infrastructures civiles ont été touchées avant même que l'alerte aérienne ne soit déclenchée", a déclaré plus tôt Volodimir Zelensky à propos des frappes sur la capitale. "Nos défenseurs ont réussi à abattre la plupart des cibles, mais pas les balistiques."

Selon l'armée de l'air ukrainienne, la Russie a lancé six missiles balistiques, six missiles de croisière et 121 drones lors des attaques nocturnes, notamment contre Kyiv. Elle a affirmé en avoir abattu au moins deux missiles de croisière et 111 drones.

La Russie a intensifié ses frappes sur la capitale ces dernières semaines. Depuis le début du mois, les attaques sur Kyiv et sa région ont fait plus de 60 morts.

En riposte, Kyiv accentue la pression sur la logistique militaire russe dans le sud occupé de l'Ukraine, visant à priver les forces russes de carburant et de munitions en frappant camions et navires loin derrière la ligne de front.

Le chef des forces de drones ukrainiennes, Robert Brovdi, a déclaré que ses unités avaient visé 21 navires-citernes en mer d'Azov au cours de la nuit, ainsi que sept autres navires de fret et de soutien, portant à 76 le total des bâtiments touchés cette semaine.

Volodimir Zelensky a dit que l'objectif de cette campagne de drones était d'amener la Russie à la table des négociations, même si le président Vladimir Putin n'a pour l'heure montré aucune volonté d'assouplir sa position.

Côté russe, les autorités ont annoncé qu'une personne avait été tuée dans une attaque de drone contre quatre navires, dont un tanker transportant du méthanol, dans la baie de Taganrog, en mer d'Azov.

(Yulia Dysa et Max Hunder à Kyiv; version française Camille Raynaud et Benoit Van Overstraeten)