Sept morts dans une frappe russe sur le port d'Odessa
information fournie par Reuters 19/12/2025 à 23:01

Une frappe russe visant des infrastructures portuaires proches de la ville portuaire d'Odessa, sur la mer Noire, a fait sept morts et quinze blessés vendredi soir, ont indiqué des responsables ukrainiens.

Oleksiy Kuleba et le gouverneur régional d'Odessa, Oleh Kiper, ont déclaré que les premières informations faisaient état de sept morts et quinze blessées.

Une source proche du dossier a indiqué que la frappe avait visé Pivdennyi, l'un des trois ports de la zone.

Odessa, point névralgique des exportations ukrainiennes de céréales et d'autres produits, est une cible fréquente des attaques russes depuis que Moscou a envahi son voisin en février 2022.

(Reporting by Ron Popeski and Oleksandr Kozhukhar; Editing by David Gregorio)

Guerre en Ukraine
