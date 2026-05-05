Sept cas confirmés ou présumés de contamination par hantavirus sur le Hondius

Deux cas de contamination par un variant de la famille des hantavirus ont été confirmés et cinq autres sont soupçonnés parmi les quelque 150 personnes qui se trouvaient à bord d'un navire de croisière bloqué au large des côtes du Cap-Vert, dans l'Atlantique, a annoncé l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).

Parmi ces sept cas, trois passagers sont morts - un couple de Néerlandais et un Allemand -, une personne présente de graves symptômes respiratoires aigus et trois autres des symptômes légers, a précisé l'OMS dans un communiqué publié lundi soir.

Les 149 personnes toujours à bord du Hondius, dont les passagers sont essentiellement des Britanniques, des Américains et des Espagnols, ainsi que cinq Français, sont soumis à des procédures strictes en matière de santé, avec notamment des mesures de confinement, alors que les autorités du Cap-Vert ont demandé au navire, parti d'Argentine en mars, de rester au mouillage au large de ses côtes par précaution.

"L'atmosphère à bord du m/v Hondius reste calme, les passagers étant globalement sereins", a déclaré l'opérateur, Oceanwide Expeditions, dans un communiqué lundi soir, disant envisager une reprise de la navigation du bateau jusqu'à Las Palmas ou Tenerife, dans l'archipel espagnol des Canaries, "où des examens médicaux et une prise en charge supplémentaires pourraient avoir lieu, organisés et supervisés par l'OMS et les services de santé néerlandais".

L'OMS a rappelé que le risque de santé publique était faible. Les hantavirus, potentiellement mortels, se propagent généralement à partir de rongeurs infectés mais les contaminations entre humains sont rares.

Le premier passager touché, un Néerlandais, est mort le 11 avril alors que le Hondius naviguait dans l'Atlantique Sud. Son corps est resté à bord jusqu'au 24 avril lorsqu'il "a été débarqué à Sainte-Hélène, sa femme l'accompagnant lors de son rapatriement", selon Oceanwide Expeditions.

Trois jours plus, l'organisateur de cette croisière au long cours via certains endroits les plus reculés de la planète, notamment dans des archipels de l'Antarctique, a appris que cette épouse était elle-même tombée malade et était morte ensuite.

Le 27 avril également, un autre passager, un Britannique, est tombé gravement malade et a été évacué vers l'Afrique du Sud, où il est pris en charge en unité de soins intensifs dans un état critique mais stable, selon Oceanwide Expeditions.

Les autorités sud-africaines ont confirmé que ce passager britannique souffrait d'une contamination par un hantavirus. Les Pays-Bas ont pour leur part annoncé que la Néerlandaise décédée avait aussi été testée positive.

Un autre passager, un Allemand, est mort le 2 mai mais la cause de son décès n'a pas été établie.

(Chandni Shah à Bangalore et Charlotte Van Campenhout à Amsterdam, avec Monica Naime, version française Bertrand Boucey, édité par Sophie Louet)