Selon un conseiller économique de premier plan, Centerview reste le conseiller financier du Venezuela

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour avec des détails tout au long de l'article)

par Rae Wee

La société américaine de services financiers Centerview Partners reste le conseiller financier chargé de la restructurationde la dette du Venezuela , a déclaré vendredi le principal conseiller économique du pays.

* "Nous sommes très satisfaits d'eux", a déclaré Calixto Ortega à Reuters en marge des réunions annuelles du FMI et de la Banque mondiale à Bangkok, ajoutant qu’il s’était entretenu avec la société cette semaine

* En mai, le Venezuela avait annoncé avoir engagé Centerview comme conseiller financier après avoir lancé une restructuration de sa dette souveraine et de celle de la compagnie pétrolière d’État PDVSA. En juin, il avait été rapporté que la banque d’investissement américaine Lazard

LAZ.N était en lice pour tenter de remplacer Centerview

* Ortega a déclaré à Reuters que Centerview restait très impliquée dans le processus de restructuration de la dette

* En début de semaine, Ortega a déclaré que le Venezuela espérait publier une analyse de viabilité de la dette "très prochainement", mais que le processus s’était avéré plus difficile que prévu

* La restructuration de la dettedu pays, estimée entre 150 et 200 milliards de dollars , pourrait être la plus importante de l’histoire et s’est avérée compliquée par un réseau unique de créanciers