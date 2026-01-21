 Aller au contenu principal
Selon Scott Bessent, Donald Trump devrait arriver à Davos avec environ trois heures de retard
information fournie par Reuters 21/01/2026 à 08:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président américain Donald Trump arrivera probablement au Forum économique mondial de Davos avec environ trois heures de retard, a déclaré mercredi le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent.

"Je pense que le président Trump aura environ trois heures de retard", a déclaré Scott Bessent en réponse à une question sur le retard d'Air Force One.

Donald Trump doit s'adresser aux dirigeants du monde entier à Davos plus tard dans la journée.

Davos
Devises
Donald Trump
