Selon OpenAI, la propagande chinoise serait utilisée pour attiser la contestation concernant les droits de douane et les centres de données

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire chinois au paragraphe 3)

Les propagandistes chinois ont tenté d'utiliser le chat phare d'OpenAI pour attiser l'opposition aux droits de douane de Donald Trump et intervenir dans les débats américains sur les centres de données et l'IA, a déclaré OpenAI dans un rapport publié mercredi .

La société a déclaré que ces efforts, qui remontent à la fin de 2025 et au début de 2026, semblaient n'avoir eu que peu ou pas d'effet, mais c'estun signe supplémentaire de l'importance croissante de l'IA générative dans les campagnes d'influence numérique – même celles visant les entreprises d'IA elles-mêmes. L'ambassade de Chine à Washington a déclaré que, bien qu'elle ne soit pas au courant des recherches d'OpenAI, « nous nous opposons fermement à toute attaque ou diffamation sans fondement contre la Chine » et que Pékin s'efforçait de « veiller à ce que l'IA soit une force au service du bien et de tous ».

OpenAI a déclaré avoir repéré un groupe d'utilisateurs sinophones utilisant ChatGPT pour créer des slogans et des caricatures critiquant la politique commerciale et technologique de Trump, qui ont ensuite été publiés sur X. Les caricatures montraient Trump se comportant de manière perturbatrice sur la scène internationale, par exemple en brandissant un marteau contre un mur portant l'inscription « Global Future » ou en sciant l'échelle sur laquelle il se tenait. Ce même groupe a également utilisé la plateforme pour générer des commentaires en chinois destinés aux sections de commentaires d’articles en langue chinoise, ainsi que du contenu en italien et en japonais.

Le propriétaire de X, xAI, n'a pas répondu à un e-mail lui demandant de commenter. OpenAI a déclaré avoir retracé un autre groupe d'utilisateurs jusqu'à une entreprise technologique chinoise travaillant pour le gouvernement, bien qu'elle n'ait pas divulgué l'identité de cette société. Elle a indiqué que ce groupe avait tenté d'intervenir dans les débats sur l'IA et les centres de données, un sujet brûlant aux États-Unis, où plus d'une douzaine d'États ont adopté ou envisagent d'adopter des restrictions sur leur construction .

Des caricatures partagées par OpenAI dépeignaient le secteur comme un groupe de profiteurs avides dont la consommation d'électricité nuisait aux citoyens ordinaires.

Ben Nimmo, chercheur principal chez OpenAI, a déclaré aux journalistes que ces opérations semblaient viser à manipuler « un débat légitime sur l’IA américaine et les politiques technologiques américaines au sens large. Dans ces circonstances, il est particulièrement ironique qu’ils aient tenté d’utiliser l’IA américaine pour y parvenir ». Bien que ces opérations d’influence ne semblent pas avoir abouti, le recours à la propagande assistée par l’IA illustre une fois de plus à quel point les images générées par l’IA sont désormais omniprésentes, même dans la propagande critiquant le secteur. La semaine dernière, la publication spécialisée 404 Media a révélé que des fermes de contenu numérique utilisaient des images générées par l’IA pour produire des mèmes s’opposant aux centres de données.