Selon M. Trump, la Fed aurait pu réduire davantage ses taux d'intérêt
information fournie par Reuters 10/12/2025 à 21:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président américain Donald Trump a déclaré mercredi que la baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale était faible et qu'elle aurait pu être plus importante.

M. Trump s'est exprimé à la Maison Blanche après que la Fed a réduit le taux d'intérêt directeur de référence d'un quart de point de pourcentage pour le ramener dans la fourchette de 3,50 % à 3,75 %.

