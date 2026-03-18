Selon M. Powell, la "stagflation" est un terme des années 1970 et ne correspond pas à la situation actuelle

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Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a déclaré mercredi que la situation économique actuelle des États-Unis, même avec la hausse des prix de l'énergie induite par la guerre en Iran, était très éloignée de la "stagflation" des années 1970, l'inflation actuelle n'étant qu'un point de pourcentage au-dessus de l'objectif et le taux de chômage étant faible.

Je réserverais le terme de stagflation à des circonstances beaucoup plus graves. Ce n'est pas la situation dans laquelle nous nous trouvons", a déclaré M. Powell lors d'une conférence de presse après que la Fed a maintenu ses taux directeurs.

"Ce que nous avons, c'est une certaine tension entre les objectifs et nous essayons de nous en sortir", a ajouté M. Powell. "C'est une situation très difficile, mais elle n'a rien à voir avec ce qu'ils ont connu dans les années 1970 et je réserve la stagflation - le mot - à cette période. Peut-être que c'est juste moi."