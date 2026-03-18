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Selon M. Powell, l'IA générative stimulera la productivité, mais l'impact sur l'inflation n'est pas clair
information fournie par Reuters 18/03/2026 à 20:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les outils d'intelligence artificielle générative contribueront certainement à des gains de productivité dans les années à venir, a déclaré mercredi le président de la Réserve fédérale Jerome Powell, tout en appelant à la prudence quant à l'impact désinflationniste de l'IA.

M. Powell a déclaré lors d'une conférence de presse après le maintien des taux par la Fed que le boom actuel de la construction de centres de données d'intelligence artificielle aux États-Unis exerçait une pression à la hausse sur les prix de nombreux biens et services et "poussait probablement l'inflation à la hausse à la marge".

À court terme, "il ne s'agit pas d'un phénomène qui nécessiterait immédiatement une baisse des taux ou qui réduirait l'inflation au fil du temps", a déclaré M. Powell.

Il a ajouté qu'il s'agissait d'une "question empirique" de savoir si l'IA augmentera l'offre plus rapidement que la demande, mais qu'elle contribuera à accroître la productivité au fil du temps.

"L'augmentation de la productivité est ce qui permet aux revenus d'augmenter au fil du temps, et c'est donc une excellente chose", a déclaré M. Powell.

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