Selon M. Bessent, les fluctuations du yen sont « assez modérées » et ne présentent pas de caractère chaotique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des précisions sur le yen, des détails et le contexte de l'intervention conjointe aux paragraphes 2, 8 à 12)

* Bessent s'attend à ce qu'Ueda, de la Banque du Japon, « fasse ce qu'il faut » en matière de taux

* Le Japon a atteint les limites des politiques reflationnistes de l’Abenomics

* Bessent prévoit de rencontrer M. Ueda, qu'il qualifie de « fin connaisseur des marchés »

par David Lawder et Leika Kihara

Le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, a déclaré dimanche que les récentes fluctuations du yen étaient « assez bien maîtrisées », laissant entendre que les nouvelles baisses de la devise japonaise n’étaient pas considérées comme le genre de mouvements chaotiques qui avaient conduit à une intervention conjointe exceptionnelle entre le Japon et les États-Unis le mois dernier.

Vendredi, le yen est passé sous la barre des 160 pour un dollar, un seuil largement considéré comme augmentant la probabilité d’une intervention, ce qui a attiré l’attention des marchés sur la question de savoir si les États-Unis et le Japon pourraient à nouveau intervenir pour soutenir le yen.

Dans un entretien accordé à Reuters, M. Bessent a également déclaré qu’il s’attendait à ce que le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, « fasse ce qu’il faut » en matière de politique monétaire, avec le soutien de la Première ministre Sanae Takaichi, lorsqu’on lui a demandé si la banque centrale devait envisager des hausses consécutives des taux d’intérêt pour lutter contre la baisse du yen.

« Je ne vais pas leur dire quoi faire », a déclaré M. Bessent lorsqu’on lui a demandé si la Banque du Japon devait relever ses taux de manière plus agressive. « Je dirai simplement que je pense que nous avons probablement atteint la fin de l’Abenomics, qui était un programme de relance. »

Lancée en 2013 sous l’égide du regretté Premier ministre Shinzo Abe, l’Abenomics était une politique économique visant à sortir le Japon d’une déflation prolongée grâce à une combinaison de mesures de relance monétaire massives, de dépenses budgétaires importantes et de mesures destinées à stimuler le potentiel de croissance du pays.

M. Bessent a indiqué qu’il prévoyait de rencontrer M. Ueda en marge de la réunion de deux jours des ministres des Finances du G20, qui se tiendra à Asheville, en Caroline du Nord, et débutera lundi.

« Je le connais depuis 15 ans. C’est un excellent économiste. Je pense qu’on sous-estime sa maîtrise des marchés », a déclaré M. Bessent à propos du gouverneur de la Banque du Japon, M. Ueda.

Lorsqu’on lui a demandé si le yen continuait d’évoluer de manière chaotique, M. Bessent a répondu: « Oh, non. Je pense que la situation est plutôt bien maîtrisée. »

Le Japon et les États-Unis ont procédé, le 31 juillet, à une intervention conjointe rare visant à acheter des yens , signalant ainsi leur détermination à empêcher qu’une vague de ventes massives de yens et d’obligations d’État japonaises ne se propage aux marchés mondiaux.

M. Bessent avait appelé à plusieurs reprises la Banque du Japon à relever ses taux d’intérêt pour lutter contre l’inflation et les baisses indésirables du yen, des remarques qui ont conduit les marchés à anticiper presque entièrement la possibilité d’une hausse des taux lors de sa prochaine réunion de politique monétaire en septembre.

Dans l’interview accordée à Reuters, M. Bessent a déclaré que le Japon avait déjà « vaincu » la déflation et s’était orienté vers la « Takaichi-nomics » sous la direction de la Première ministre Sanae Takaichi, ce qui permet au pays de profiter des avantages des politiques passées visant à redynamiser son économie.

M. Bessent a ajouté que la « Takaichi-nomics » est plus favorable aux actionnaires grâce à une déréglementation importante, notamment sur le marché du travail, ce qui se traduit par une intervention moindre de l’État.

« Je pense qu’ils devraient simplement prendre du recul et profiter du succès de l’Abenomics, puis laisser les choses suivre leur cours », a déclaré M. Bessent à propos de ses recommandations concernant la politique budgétaire japonaise.