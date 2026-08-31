 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Selon M. Bessent, les fluctuations du yen sont « assez modérées » et ne présentent pas de caractère chaotique
information fournie par Reuters 31/08/2026 à 00:59
Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des précisions sur le yen, des détails et le contexte de l'intervention conjointe aux paragraphes 2, 8 à 12)

* Bessent s'attend à ce qu'Ueda, de la Banque du Japon, « fasse ce qu'il faut » en matière de taux

* Le Japon a atteint les limites des politiques reflationnistes de l’Abenomics

* Bessent prévoit de rencontrer M. Ueda, qu'il qualifie de « fin connaisseur des marchés »

par David Lawder et Leika Kihara

Le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, a déclaré dimanche que les récentes fluctuations du yen étaient « assez bien maîtrisées », laissant entendre que les nouvelles baisses de la devise japonaise n’étaient pas considérées comme le genre de mouvements chaotiques qui avaient conduit à une intervention conjointe exceptionnelle entre le Japon et les États-Unis le mois dernier.

Vendredi, le yen est passé sous la barre des 160 pour un dollar, un seuil largement considéré comme augmentant la probabilité d’une intervention, ce qui a attiré l’attention des marchés sur la question de savoir si les États-Unis et le Japon pourraient à nouveau intervenir pour soutenir le yen.

Dans un entretien accordé à Reuters, M. Bessent a également déclaré qu’il s’attendait à ce que le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, « fasse ce qu’il faut » en matière de politique monétaire, avec le soutien de la Première ministre Sanae Takaichi, lorsqu’on lui a demandé si la banque centrale devait envisager des hausses consécutives des taux d’intérêt pour lutter contre la baisse du yen.

« Je ne vais pas leur dire quoi faire », a déclaré M. Bessent lorsqu’on lui a demandé si la Banque du Japon devait relever ses taux de manière plus agressive. « Je dirai simplement que je pense que nous avons probablement atteint la fin de l’Abenomics, qui était un programme de relance. »

Lancée en 2013 sous l’égide du regretté Premier ministre Shinzo Abe, l’Abenomics était une politique économique visant à sortir le Japon d’une déflation prolongée grâce à une combinaison de mesures de relance monétaire massives, de dépenses budgétaires importantes et de mesures destinées à stimuler le potentiel de croissance du pays.

M. Bessent a indiqué qu’il prévoyait de rencontrer M. Ueda en marge de la réunion de deux jours des ministres des Finances du G20, qui se tiendra à Asheville, en Caroline du Nord, et débutera lundi.

« Je le connais depuis 15 ans. C’est un excellent économiste. Je pense qu’on sous-estime sa maîtrise des marchés », a déclaré M. Bessent à propos du gouverneur de la Banque du Japon, M. Ueda.

Lorsqu’on lui a demandé si le yen continuait d’évoluer de manière chaotique, M. Bessent a répondu: « Oh, non. Je pense que la situation est plutôt bien maîtrisée. »

Le Japon et les États-Unis ont procédé, le 31 juillet, à une intervention conjointe rare visant à acheter des yens , signalant ainsi leur détermination à empêcher qu’une vague de ventes massives de yens et d’obligations d’État japonaises ne se propage aux marchés mondiaux.

M. Bessent avait appelé à plusieurs reprises la Banque du Japon à relever ses taux d’intérêt pour lutter contre l’inflation et les baisses indésirables du yen, des remarques qui ont conduit les marchés à anticiper presque entièrement la possibilité d’une hausse des taux lors de sa prochaine réunion de politique monétaire en septembre.

Dans l’interview accordée à Reuters, M. Bessent a déclaré que le Japon avait déjà « vaincu » la déflation et s’était orienté vers la « Takaichi-nomics » sous la direction de la Première ministre Sanae Takaichi, ce qui permet au pays de profiter des avantages des politiques passées visant à redynamiser son économie.

M. Bessent a ajouté que la « Takaichi-nomics » est plus favorable aux actionnaires grâce à une déréglementation importante, notamment sur le marché du travail, ce qui se traduit par une intervention moindre de l’État.

« Je pense qu’ils devraient simplement prendre du recul et profiter du succès de l’Abenomics, puis laisser les choses suivre leur cours », a déclaré M. Bessent à propos de ses recommandations concernant la politique budgétaire japonaise.

Devises
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank