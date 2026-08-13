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Selon M. Barkin, le marché du travail est fragile et n'est pas aussi solide que le laissent entendre les chiffres
information fournie par Reuters 13/08/2026 à 16:50
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Howard Schneider

Si l'inflation globale continue de baisser mois après mois, cela devrait permettre de contenir les anticipations d'inflation, même si la Fed n'a pas atteint son objectif depuis plus de cinq ans, a déclaré jeudi Tom Barkin, président de la Fed de Richmond.

“Plus les gros titres annoncent une "baisse de l'inflation", plus cela permet, selon moi, de contenir les anticipations,” a déclaré M. Barkin, ajoutant que cela atténuait la nécessité de relever les taux d'intérêt malgré le fait que la Fed n'ait pas atteint son objectif de 2 % depuis longtemps.

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