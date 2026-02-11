Selon le CBO, le déficit budgétaire des États-Unis atteindra 1 853 milliards de dollars au cours de l'exercice 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Répétitions pour élargir les métadonnées, pas de changement dans le texte de l'article) par David Lawder et Richard Cowan

Le déficit budgétaire des États-Unis augmentera légèrement au cours de l'exercice 2026 pour atteindre 1 853 milliards de dollars, a prévu mercredi le Congressional Budget Office (CBO), montrant que, dans l'ensemble, les politiques économiques du président Donald Trump aggravent la situation budgétaire du pays dans un contexte de faible croissance économique.

Le CBO a déclaré que le déficit pour l'exercice 2026 sera d'environ 5,8 % du PIB, à peu près au même niveau que celui de l'exercice 2025, avec un déficit de 1 775 milliards de dollars.

Toutefois, le ratio déficit/PIB des États-Unis s'établira en moyenne à 6,1 % au cours de la prochaine décennie, pour atteindre 6,7 % au cours de l'exercice 2036, ce qui est bien supérieur à l'objectif du secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, de ramener le déficit à environ 3 % de la production économique.

Une différence majeure est que les prévisions du CBO s'appuient sur des projections de croissance économique nettement plus faibles que celles de l'administration Trump, établissant la croissance du PIB réel en 2026 à 2,2 %, puis à une moyenne d'environ 1,8 % pour le reste de la décennie. Des représentants de l'administration Trump ont déclaré ces derniers jours que la croissance du premier trimestre 2026 pourrait dépasser les 6 % en raison de la hausse des investissements dans les usines et les centres de données d'intelligence artificielle.

Le déficit fiscal de 2026 est d'environ 100 milliards de dollars, soit 8 % de plus dans les projections actuelles du CBO qu'il ne l'était dans les projections de janvier 2025 de l'agence, et le déficit cumulé sur la période 2026-2035 est de 1 400 milliards de dollars, soit 6 % de plus.

Le "One Big Beautiful Bill" de Trump, qui prolonge les réductions d'impôts de 2017 et réduit les dépenses liées aux programmes sociaux tels que Medicaid, stimulera les dépenses de consommation et l'investissement privé cette année, selon le CBO. Cette loi ajoutera 4 700 milliards de dollars aux déficits américains sur la fenêtre budgétaire de 10 ans, tandis que la réduction de l'immigration ajoutera 500 milliards de dollars supplémentaires, selon les prévisions.

Les recettes supplémentaires provenant des droits de douane imposés par M. Trump réduiront les déficits d'environ 3 000 milliards de dollars, en tenant compte des effets économiques et de la réduction des remboursements de la dette, selon le CBO.

L'impact de l'augmentation attendue de la productivité grâce à l'intelligence artificielle, qui est au cœur des demandes de baisse des taux d'intérêt formulées par l'administration et adoptées par Kevin Warsh, candidat à la présidence de la Fed, est estimé à 10 points de base nominaux par an de production économique supplémentaire dans le rapport du CBO.

Les taux d'intérêt sur les bons du Trésor à 10 ans restent à peu près au même niveau qu'aujourd'hui ou un peu plus élevés, ce qui porte un coup aux espoirs de Trump de réduire les coûts d'emprunt des consommateurs, la Réserve fédérale ne devant procéder qu'à une seule baisse de taux d'un quart de point cette année, même si M. Warsh est susceptible de diriger la banque centrale d'ici à juin.