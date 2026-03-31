Selon John Williams, la politique monétaire de la Fed est bien positionnée face à des circonstances inhabituelles

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* Le président de la Fed, John Williams, estime que la politique des taux est bien positionnée dans un contexte d'incertitude

* L'impact de la guerre devrait entraîner une hausse de l'inflation à court terme

* John Williams prévoit un retour de l'inflation à 2 % d'ici l'année prochaine

(Ajout de commentaires sur les prix de l'énergie et les risques liés aux mandats de la Fed) par Michael S. Derby

Le président de la Federal Reserve Bank of New York, John Williams, a déclaré lundi que le cadre actuel de la politique monétaire est bien placé pour faire face à une série de défis qui annoncent très probablement une hausse de l'inflation à court terme.

"Il s'agit d'un ensemble de circonstances inhabituelles", a déclaré John Williams lors d'un discours prononcé avant un événement organisé par la Staten Island Economic Development Corporation (Société de développement économique de Staten Island). "Mais l'orientation actuelle de la politique monétaire est bien placée pour équilibrer les risques qui pèsent sur nos objectifs d'emploi maximum et de stabilité des prix."

John Williams a déclaré dans ses remarques que la guerre au Moyen-Orient "pourrait entraîner un choc important de l'offre avec des effets prononcés qui augmenteraient simultanément l'inflation - par le biais d'une hausse des coûts intermédiaires et des prix des produits de base - et freineraient l'activité économique", ajoutant que "cela a déjà commencé à se produire." Il a également indiqué que des signes de perturbations de la chaîne d'approvisionnement se font jour .

Alors que l'incertitude sur les perspectives d'inflation est "élevée", John Williams a déclaré que "l'augmentation significative des prix de l'énergie résultant des développements au Moyen-Orient devrait probablement accroître l'inflation globale dans les mois à venir." Cela dit, cette tendance devrait s'inverser plus tard dans l'année si les prix du pétrole diminuent à la suite de la fin des combats.

S'adressant aux journalistes après ses remarques officielles, John Williams a déclaré que les prix du marché de l'énergie guidaient actuellement ses prévisions quant à l'évolution de ce choc particulier. Bien que le marché de l'énergie s'attende à un recul éventuel, il a déclaré qu'il y avait "d'autres scénarios" qui pouvaient se produire.

"Nous verrons dans les semaines à venir" et "je dois observer les données et essayer de mieux comprendre" ce qui se passe, a-t-il déclaré.

John Williams, qui est également vice-président du Comité fédéral de l'open market, chargé de fixer les taux d'intérêt, n'a pas laissé entendre qu'il était nécessaire de modifier la politique monétaire à court terme, mais il a déclaré aux journalistes: "Je pense que les incertitudes et les risques liés à la réalisation de nos objectifs se sont accrus."

INCERTITUDE DE LA GUERRE

La guerre, qui a débuté par des frappes conjointes des États-Unis et d'Israël sur l'Iran, a créé des défis importants pour la Fed, l'impact économique le plus immédiat étant ressenti sous la forme d'une hausse importante des prix de l'énergie, l'Iran ayant bloqué la navigation dans le détroit d'Ormuz.

L'énergie chère menace de faire grimper les taux d'inflation globaux, ce que, toutes choses égales par ailleurs, la Fed serait encline à considérer tant que cela ne commence pas à se répercuter sur les pressions sous-jacentes sur les prix et les attentes à plus long terme en matière d'inflation. Les prix de l'énergie peuvent également exercer une pression à la baisse sur la croissance, car les dépenses énergétiques plus élevées pèsent sur les budgets des consommateurs.

Cela a mis la Fed dans l'embarras, compliquantla capacité des banquiers centraux à donner des signaux clairs sur ce qui attend la politique monétaire. Plus tôt dans la journée de lundi, le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré que le climat économique actuel incitait à la prudence.

"Nous sommes confrontés à des événements au Moyen-Orient qui affecteront certainement les prix de l'essence, et nous pensons que notre politique est bien placée pour attendre et voir comment cela se passe", a déclaré Jerome Powell lors d'un événement à Cambridge, dans le Massachusetts. "Il y a un risque de baisse sur le marché du travail, ce qui suggère de maintenir les taux bas, mais il y a un risque de hausse de l'inflation, ce qui suggère de ne pas maintenir les taux bas", a-t-il ajouté.

Les marchés financiers envisagent la possibilité d'une nouvelle baisse des taux d'intérêt de la Fed cette année, même si, récemment encore, les investisseurs envisageaient la possibilité d'une hausse des taux, étant donné que les gains d'inflation dus à la guerre s'ajoutent à des niveaux d'inflation déjà supérieurs à l'objectif de 2 % fixé par la Fed.

Lors de sa réunion de ce mois-ci, la Fed a maintenu son objectif de taux d'intérêt des fonds fédéraux entre 3,5 % et 3,75 %, tout en prévoyant une seule baisse de taux en 2026.

Dans ses remarques, John Williams a indiqué qu'il s'attendait à ce que la croissance avoisine les 2,5 % cette année et à ce que l'inflation atteigne 2,75 % avant de revenir à l'objectif de 2 % l'année prochaine. Il a également indiqué qu'il prévoyait une baisse du taux de chômage cette année et l'année prochaine.

Les perspectives de John Williams en matière d'inflation et d'emploi semblent plus optimistes que celles de la majorité de ses collègues de la Fed, qui s'attendent à ce que le taux de chômage reste bloqué à son niveau actuel de 4,4 % jusqu'à la fin de l'année et qui estiment qu'il faudra attendre 2028 avant que l'inflation n'atteigne l'objectif de 2 % de la Fed.