Selon Freddie Mac, le taux hypothécaire de référence aux États-Unis atteint son plus haut niveau depuis neuf mois

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Répétition pour l'ajouter à l'alerte, aucun changement dans le contenu de l'article)

Le taux d'intérêt du prêt immobilier le plus populaire aux États-Unis a atteint cette semaine son plus haut niveau depuis août, les rendements des obligations d'État les plus influentes dans la fixation des coûts d'emprunt résidentiel ayant grimpé en raison des craintes que l'inflation ne soit aggravée par la guerre avec l'Iran.

Le géant du crédit immobilier Freddie Mac a déclaré jeudi que le taux des prêts hypothécaires à taux fixe sur 30 ans avait grimpé à 6,51 % en moyenne jeudi, contre 6,36 % la semaine dernière. Cette hausse de 15 points de base est la plus importante enregistrée en huit semaines.

Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans, utilisé comme référence pour fixer les coûts des prêts hypothécaires aux particuliers, est passé d'environ 4 % fin février, avant que les États-Unis et Israël ne lancent des frappes aériennes contre l'Iran, à plus de 4,60 % actuellement. Cela a fait passer le taux des prêts hypothécaires à 30 ans de juste en dessous de 6 % avant le début du conflit – alors le plus bas depuis septembre 2022 – à son niveau actuel, supérieur à 6,50 %.