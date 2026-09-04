Selon certaines sources, les banques chinoises achètent des bons du Trésor américain en raison de la hausse des dépôts en dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les acquisitions réalisées ces derniers mois marquent un changement de stratégie pour les banques commerciales

* Selon certaines sources, les taux d'intérêt des dépôts en dollars sur certains comptes ont augmenté depuis juin

* Les banques chinoises cherchent activement à se tourner vers des actifs plus rentables, selon certaines sources

* Ces mesures pourraient contribuer à ralentir l'appréciation du yuan

Les banques chinoises ont acheté des bons du Trésor américain ces derniers mois après avoir relevé les taux des dépôts en dollars, selon des sources proches du dossier; ces mesures, qui pourraient contribuer à freiner l'appréciation du yuan, interviennent dans un contexte de forte hausse des rendements américains.

Ces achats, qui n’avaient pas été signalés auparavant, marquent un changement de stratégie pour les banques commerciales chinoises. Reuters n’a toutefois pas été en mesure de déterminer les montants en jeu ni de savoir s’ils ont un impact significatif sur le portefeuille global de bons du Trésor américains détenu par la Chine.

Pour de nombreuses banques chinoises, les bons du Trésor américain constituent un investissement attractif à un moment où les rendements des obligations d'État chinoises sont très faibles et où les investissements massifs sur le marché obligataire national ont attiré l'attention des régulateurs chinois.

Les taux d’intérêt en dollars proposés par les « cinq grandes », les établissements de crédit publics chinois, sur la plupart des dépôts sont plafonnés à 2,8 % depuis 2023.

Mais les titulaires de comptes dont le solde dépasse 50.000 dollars ont pu négocier des taux supérieurs à 3 % depuis juin, voire proches de 4 % dans certaines petites banques ou auprès d’établissements étrangers depuis août, selon un banquier d’État ayant une connaissance directe de ces transactions.

Certaines de ces petites banques et banques étrangères ont même cherché à attirer des clients vers les dépôts en dollars en faisant de la publicité sur les réseaux sociaux.

Après avoir versé des taux de 3 % à 4 % sur les dépôts, les banques peuvent tirer des revenus des bons du Trésor américain. Le rendement des bons à 10 ans a augmenté de plus de 30 points de base depuis début juin pour atteindre 4,76 %, sous l’effet conjugué des craintes liées à l’inflation et à la dette américaine, ainsi que de l’amélioration des perspectives de croissance aux États-Unis.

“En substance, les taux de rendement nationaux sont trop bas; les banques doivent donc attirer des dépôts en dollars pour acheter des bons du Trésor américain”, a déclaré une autre source bancaire, ajoutant que les établissements avaient été poussés à agir par une “pénurie” d’actifs sûrs et attractifs dans lesquels investir.

Cette source a toutefois précisé que les banques étaient réticentes à convertir elles-mêmes leurs yuans en dollars, compte tenu de la surveillance réglementaire accrue dont font l’objet les investissements offshore ces derniers temps.

Aucune de ces sources n’était autorisée à s’exprimer publiquement sur le sujet et toutes ont refusé d’être identifiées.

La Banque populaire de Chine (PBOC), la banque centrale du pays, n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires envoyées par fax par Reuters.