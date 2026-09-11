Selon certaines sources, les armes et les conseils fournis par l'Iran auraient aidé les Houthis du Yémen à s'emparer d'une ville stratégique de la mer Rouge

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(Reprise d'un article initialement publié jeudi, texte inchangé)

* La prise de Mocha renforce l'emprise des Houthis sur le détroit de Bab el-Mandeb, selon certaines sources

* L'Iran aurait demandé aux Houthis la semaine dernière d'intensifier leurs attaques contre l'Arabie saoudite, selon deux sources iraniennes

* Les forces soutenues par l'Arabie saoudite se sont concentrées sur une campagne dans le nord du Yémen, et non sur la côte

par Parisa Hafezi, Mohammed Ghobari et Timour Azhari

L'avancée fulgurante des Houthis le long de la côte yéménite de la mer Rouge cette semaine s'est faite sous la direction directe des Gardiens de la Révolution iraniens, qui cherchent à ouvrir un nouveau front dans la guerre que mène l'Iran contre les États-Unis, selon des sources gouvernementales yéménites, iraniennes et régionales.

En s’emparant de la ville portuaire de Mocha, au sud-ouest , les Houthis ont renforcé leur emprise sur le détroit de Bab el-Mandeb , une voie navigable stratégique dont la perturbation restreint encore davantage l’approvisionnement énergétique mondial après le blocus du détroit d’Ormuz par l’Iran.

Six mois après le début du conflit régional plus large opposant les alliés iraniens des Houthis aux États-Unis, le groupe semble désormais déterminé à consolider son emprise sur le détroit , alors même que les forces gouvernementales opposées, soutenues par l’Arabie saoudite, se concentrent sur une offensive dans le nord.

L’Iran a demandé la semaine dernière aux Houthis d’intensifier leurs attaques contre l’Arabie saoudite, un proche allié des États-Unis, et leur a promis davantage de fonds, d’armes et d’officiers supérieurs pour les aider à y parvenir, ont indiqué deux sources iraniennes.

Si l’Iran qualifie les Houthis d’alliés, il nie publiquement leur donner des directives militaires, affirmant qu’ils ne sont “pas un mandataire”.

Plusieurs hauts commandants des Gardiens de la Révolution s’étaient déjà rendus au Yémen pour superviser et diriger les attaques houthistes contre l’Arabie saoudite, après des semaines de discussions sur la stratégie militaire, a déclaré un diplomate régional informé par Téhéran.

Une troisième source iranienne, un responsable, a déclaré que l’Iran avait tenu plusieurs réunions avec ses alliés, dont les Houthis, et que l’offensive sur Mocha était une décision des Houthis plutôt qu’une décision iranienne. Toutefois, cela avait aidé l’Iran en exerçant une pression à la hausse sur les cours du pétrole et en portant préjudice aux États-Unis et à l’Arabie saoudite, a ajouté ce responsable.

Au Yémen, cinq sources militaires proches du gouvernement soutenu par l’Arabie saoudite et reconnu par la communauté internationale ont déclaré que les Gardiens de la Révolution avaient dirigé la nouvelle campagne houthiste le long de la côte de la mer Rouge, une plaine étroite et plate connue sous le nom de Tihama, en commençant par une salve de tirs de roquettes.

S'appuyant sur des communications interceptées et sur les témoignages de prisonniers houthis capturés, les sources militaires yéménites ont déclaré qu'elles pensaient que l'opération iranienne était dirigée par Abdolreza Shahlaei, un haut commandant des Gardiens de la Révolution.

Les sources iraniennes n’ont pas été en mesure de confirmer immédiatement cette information, bien qu’elles aient précédemment indiqué que Shahlaei, qui fait partie de la Force Qods, une unité spécialisée des Gardiens de la Révolution, avait séjourné au Yémen ces dernières années.

Les Gardiens de la révolution ont tout de même réussi à acheminer des armes et du personnel vers et depuis le Yémen malgré un blocus aérien et maritime des zones contrôlées par les Houthis, ont déclaré les sources iraniennes sans préciser comment ils y étaient parvenus.

“Si l’on examine leur offensive sur la côte ouest, ce n’est pas quelque chose qui a été préparé la semaine dernière ou le mois dernier”, a déclaré Ahmed Nagi, analyste spécialiste du Yémen à l’International Crisis Group, qualifiant la prise de Mocha d’étape importante dans la guerre.

“L’évolution des Houthis s’explique essentiellement par les nouvelles armes dont ils ont fait l’acquisition, soit directement auprès des Iraniens, soit par l’intermédiaire des différents réseaux de contrebande sur lesquels ils s’appuient”, a ajouté M. Nagi, soulignant en particulier leur utilisation de drones lors de la dernière offensive.

UNE SITUATION MILITAIRE INCERTAINE

Alors que les Houthis entamaient leur avancée vers Mocha la semaine dernière, le gouvernement yéménite a sollicité un renforcement du soutien aérien et d’autres formes d’aide de la part des Saoudiens, ont indiqué deux autres responsables yéménites.

Il souhaitait une campagne aérienne saoudienne contre des cibles houthistes dans le fief de ces derniers, notamment à Sanaa, ainsi que contre des infrastructures stratégiques clés telles que les dépôts de pétrole, ont-ils précisé.

Cependant, le royaume s’en est tenu à fournir un soutien logistique, en matière d’armement et de renseignement, avec seulement des frappes aériennes limitées qui se sont concentrées sur les fronts nord dans les provinces de Jawf et de Marib, des zones que le gouvernement considérait comme moins importantes.

Selon l’évaluation de ces responsables, Riyad tenait à éviter une escalade majeure avec les Houthis, de crainte de provoquer des frappes de drones plus intenses sur le territoire saoudien.

Les responsables saoudiens n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters concernant la priorité militaire donnée par Riyad au front nord plutôt qu’à la côte de la mer Rouge et à d’autres cibles houthistes importantes.

La situation militaire globale au Yémen est difficile à évaluer après une pause de plusieurs années dans les combats majeurs, depuis la conclusion d’un cessez-le-feu en 2022. L’Iran et l’Arabie saoudite ont tous deux renforcé les forces qu’ils soutiennent dans ce pays. Mais la coalition pro-gouvernementale a souffert de divisions internes .

Bien que les précédentes vagues de combats dans la Tihama aient donné lieu à des avancées et des retraites soudaines, il n’est pas certain que les forces soutenues par l’Arabie saoudite puissent cette fois-ci déloger facilement les Houthis, a déclaré M. Nagi.

“Nous pourrions peut-être assister à quelques avancées du gouvernement s'il obtient le soutien nécessaire des Saoudiens. Mais cela pourrait s'avérer un peu difficile cette fois-ci”, a-t-il ajouté.