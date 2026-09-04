Selon certaines sources, la Première ministre japonaise maintiendrait la ministre des Finances Katayama dans son gouvernement à l'occasion d'un remaniement ministériel

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(Ajout de sources)

par Tamiyuki Kihara et Makiko Yamazaki

La Première ministre japonaise Sanae Takaichi devrait reconduire Satsuki Katayama au poste de ministre des Finances lors d’un remaniement ministériel qui devrait avoir lieu dans le courant du mois, ont déclaré quatre responsables gouvernementaux proches du dossier.

Ce maintien au poste témoigne d’une volonté de continuité en matière de politique financière, alors que le gouvernement mène des négociations avec les États-Unis sur les taux de change et se prépare à faire adopter une mesure phare de réduction de la taxe à la consommation sur les denrées alimentaires.

Ancienne fonctionnaire du ministère des Finances, Mme Katayama a joué un rôle clé dans les négociations avec le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent concernant une intervention conjointe américano-japonaise sur le yen, événement rare qui a eu lieu fin juillet et qui a mis en évidence l’étroite coopération entre les deux pays.

« Mme Takaichi apprécie le rôle joué par Mme Katayama dans la mise en œuvre de cette intervention coordonnée, ainsi que ses relations étroites avec M. Bessent », a déclaré l'une de ces sources gouvernementales, qui ont toutes souhaité rester anonymes car cette information n'était pas publique.

« Le départ de Mme Katayama à ce stade pourrait être mal interprété par les marchés, alors même que M. Bessent a intensifié la pression sur le Japon », a ajouté cette source.

Mme Katayama a déclaré le mois dernier qu’elle et M. Bessent avaient eu une dizaine d’échanges, y compris des réunions en ligne, soulignant ainsi leur proximité.

Selon des économistes, le remplacement de Mme Katayama pourrait déstabiliser les marchés si son successeur était perçu comme moins préoccupé par les risques liés à un yen plus faible ou à la hausse des rendements des obligations d’État.