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Selon certaines sources, l'agent rebelle d'OpenAI aurait compromis un compte au sein d'une deuxième entreprise technologique
information fournie par Reuters 28/07/2026 à 23:26
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Deepa Seetharaman, Raphael Satter et Kenrick Cai

L'agent malveillant qui s'est échappé d'OpenAI et s'est livré à une série d'attaques informatiques pendant plusieurs jours chez la société d'IA Hugging Face a également compromis un client d'une deuxième entreprise technologique — Modal Labs, basée à New York — selon un dirigeant de Modal et une source proche du dossier.

D'après une chronologie publiée mardi par Hugging Face, l'agent malveillant s'est introduit dans un "sandbox", c'est-à-dire un environnement de test isolé, "hébergé sur l'infrastructure d'un fournisseur tiers", avant de s'en servir comme point de départ pour mener une attaque de plus grande envergure.

Le nom de ce fournisseur tiers n’a pas été mentionné dans l’article de blog, mais le directeur technique de Modal, Akshat Bubna, a confirmé qu’un de leurs clients avait été piraté.

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